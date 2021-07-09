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Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlığa kalp masajı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlığa kalp masajı

Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlığa kalp masajı

Kalp krizi geçirdiği andan bayılan hayvanın güvenlik kamerası görüntüleri

Kamera Güvenlik Kamerası Kalp Krizi Kalp Masajı Hayvan 

-Paşa isimli tosundan detay görüntüler
-Paşa isimli Tosun’un sahibi Mehmet Erbolat ile Röportaj
-Veteriner Hekim İsmet Uyar ile Röportaj

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kurban satış ve kesim tesisinde yere düşüp kalan kurbanlık, veterinerin kalp masajı ile kendine geldi.Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesi'nde kurulan Gölbaşı Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde Mehmet Erbolat'a ait 1 tonluk Paşa isimli kurbanlık tosun aniden yere düşüp kaldı. Erbolat, hemen durumu veterinerlere bildirdi. Tosuna hemen müdahale eden Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim İsmet Uyar, tosuna kalp masajı ile müdahale ederek hayatını kurtardı.Kurbanlığın sahibi Mehmet Erpolat, "Hayvanım geçen strese girdi, kalp krizi geçirdi. Veteriner ekip çağırdık. Hayvanımıza hemen müdahale ettiler, ayağa kaldırdılar. Hayvanımız şu anda çok güzel. Sağlık durumu gayet iyi. Her şey için teşekkür ederim" dedi.
Veteriner Hekim İsmet Uyar ise, "Kurbanlık hayvan yere düşmüş bayılmıştı. Olayı duyduktan sonra hayvana müdahale ettik. Muhtemelen hayvan kalp krizi geçirmişti. Hayvanın kurtulması için gerekli müdahaleleri yaptık. Hayvanımız iyileşti. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Kurban olabilecek bir durumda" diye konuştu.

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