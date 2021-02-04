Uludere’de sokak hayvanları için barınak yapıldı

--barınaklar

--kaymakam belediye başkanı

--köpekler

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Uludere ilçesinde sokak hayvanları için barınak yapıldı. 50 barınak ilçenin farklı bölgelerine bırakılarak yem ve mamayla dolduruldu. Uludere Girişimciler ve Üreticiler Derneği, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ortaklığında hayata geçirilen 'dostlarımız üşümesin' projesi kapsamında kış aylarında ilçe merkez ve köylerdeki başı boş kedi köpek ve yaban hayvanları için hayırsever vatandaşlarında aralarında bulunduğu gönüllü ekip tarafından doğaya barınaklar yapılarak yem ve mama ile dolduruldu. İçle Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Sait Ürek, Dernek Başkanı Murat İnan ilçe girişinde bulunan bölgeye 50 adet barınak bıraktı. İlçe genelinde bir çok bölgeye bırakılan barınaklar ve yemlikler hem sokak hayvanları hem de yaban hayvanları için yuva olmuş oldu. Belediye Başkanı Sait Ürek, belediye olarak ilçe genelinde bulunan köpek ve kediler için barınaklar yapacaklarını söyledi.



Ürek, "Bu gün kaymakamımızla beraber bu barınakları bırakıyoruz. Dernek başkanımız öncülüğünde toplanan yem ve mamalar doğaya bırakılıyor. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Bu çalışmalarımız devam edecek. İnşallah ilçe merkezimizde başı boş hayvan kalmayacak ve hepsi için güzel yuvalar yapacağız. Buradan herkese seslenmek istiyorum. Yaban hayvanları olmak üzere tüm hayvanlara sahip çıkalım" dedi.

Uludere Girişimciler ve Üreticiler Derneği Başkanı Murat İnan ise ilçe kaymakamı ve belediye başkanı başta olmak üzere bir çok hayırsever vatandaşın bu projeye katkı sunduğunu söyledi.



İnan, "Ülkemizin dört bir yanından gönderilen bağışlarla yem ve mama alarak bölgelere dağıttık. Şimdide 50 adet yemlik ve barınak yaptık. Bir çok yere bıraktık. Bu soğuk günlerde sokak hayvanlarımız için bir seferberlik ilan ettik" diye konuştu.





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