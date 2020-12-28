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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Uludağ'a yılbaşı öncesi beklenen kar düştü

Uludağ'a yılbaşı öncesi beklenen kar düştü

BÖLGEDEN GÖRÜNTÜLER

( BURSA ) -- Uzun süredir beklenen kar yağışı pandemiye rağmen işletmecileri mutlu etti BURSA

Yılbaşı Kar Yağışı 


- Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da beklenen kar yılbaşı öncesi düştü. Uzun süredir beklenen kar yağışı pandemiye rağmen işletmecileri mutlu etti. Türkiye'nin'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yılbaşı öncesinde kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bölgede sıcaklık 0, 1 derece olarak ölçüldü. Bölgede sis de etkili olurken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte tipi görüldü.
Tipi, bölgede bulunan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle de sakinliğini korurken, yılbaşında ziyaretçi sayısının artması bekleniyor. (SA-
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