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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli’de ayılar çöpleri karıştırırken görüntülendi

Tunceli’de ayılar çöpleri karıştırırken görüntülendi

-ayının konteyneri devirmesi

Ormana Güvenlik Kamerası Ormanlı Çöp Konteyneri Aktüel 

--çöpleri yemesi
--ormana girmesi
-- Restoranın olduğu bölgeden gündüz aktüel görüntü

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de yiyecek arayan ayılar, bir restorana kadar gelerek çöp konteynerini karıştırırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Pülümür ilçesinde yiyecek bulmak için ormanlık alanlardan ayılar yerleşim yerlerine kadar geliyor. Önceki gün ilçede bir mahalleye kadar inen ayılar, 8 kümese girerek tavukları telef etmişti. Yine aynı ilçede ayılar, bu kez ilçeye bir kilometre uzaklıkta bulunan bir restorana geldi. Restoranın bahçesinde bulunan çöp konteynerini deviren ayılar, bir süre karıştırdıktan sonra tekrar gözden kayboldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (ET-HİV-
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