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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Trabzon'da yıldırımın düştüğü anlar ve yaşanan panik anları kamerada

Trabzon'da yıldırımın düştüğü anlar ve yaşanan panik anları kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Şiddetli Yağış 

-Çalışan Bilal Aydın ile rop
-Detaylar

( TRABZON )- Panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı TRABZON

- Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaldırımdaki bir ağaca yıldırım isabet etmesi ve yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Trabzon'da dün akşam saatlerinde bastıran ani şiddetli yağış sırasında Akçaabat ilçesi Yaylacık mahallesinde yol kenarındaki bir ağaca yıldırım isabet etti. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, ağacın gövdesi zarar gördü. Yıldırımın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çevredekiler ortaya çıkan sesle büyük korku ve panik yaşadı. Yıldırımın düşme anını anlatan restoran çalışanı Bilal Aydın, "Ansızın oldu. Beklemiyorduk. O refleksle beraber içeriye kaçtık. İlk anda anlam veremedim. Sesin şiddeti ne tabancaya ne de tüfeğe benziyordu. Desibeli çok yüksekti. Sanki uçaktan bomba düşmüş gibi sadece bir ışık gördüm "ifadelerini kullandı. (GÖK-ÖS-Y)
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