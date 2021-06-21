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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Toroslarda doğa yürüyüşü

Toroslarda doğa yürüyüşü

Doğa yürüyüşü drone detay

Endemik Belediye Başkanı Karpuz Keyfi Aşı Oksijen 

-Tufanbeyli Kaymakamı ve belediye başkanının gençlerle doğada detay görüntüleri
-Gençlerin ata binme detay
-Başkan Remzi Ergü ata binme detay
-Belediye Başkanı ve katılımcıların karpuz keyfi
-Belediye Başkanı Remzi Ergü'nün türkü söylemesi
-Yürüyüşten genel detaylar Türk bayrakları ile hatıra pozu

( ADANA -DRONE)- Tarihi Şar Antik Kenti ve endemik bitkileriyle doğa ve tarih tutkunlarının gözdesi olan Tufanbeyli ilçesinde 8 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi ADANA

- Adana’nın, endemik bitkileri, tarihi Şar Antik Kenti ile doğa ve tarih tutkunlarının gözdesi olan Tufanbeyli ilçesinde 8 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi.
Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılmayan doğa yürüyüşünün yeniden düzenlenmesi ile yüzlerce kişi doğaya akın etti. Tufanbeyli Kaymakamlığı, Tufanbeyli Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen doğa yürüyüşü Belin Başında (Zorkunlu Pınar) başladı Toprak Pınarı Mesire Alanında son buldu. Kaymakam Abdullah Sarı, Belediye Başkanı Remzi Ergü, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Birgen ve ilçe protokolü ve gençlerin yoğun katılım gösterdiği doğa yürüyüşünde çocuklar da atlara binme fırsatı buldu. Başkan Remzi Ergü, Toros Dağları eteklerinin ormanı, doğası ile oksijen deposu olduğunu belirterek, uzun süredir yapılamayan doğa yürüyüşünü aşılamanın hızla sürmesi ve vakaların azalmasıyla yeniden başlattıklarını söyledi.

Başkan Ergü yürüyüş boyunca söylediği türküler ile gençlerle doğanın keyfini çıkardı.
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