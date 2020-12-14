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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp böyle kaçtı

Tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp böyle kaçtı

-tilkinin anahtarı alıp kaçması

Güvenlik Görevlisi Kamera Güvenlik Kamerası Telefon Kamerası Cep Telefonu 

--güvenlik kamerası besleme görüntüleri

( SİVAS )- Sivas’ta bir güvenlik görevlisinin otomobilinin anahtarlarını tilkiye kaptırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi- Güvenlik görevlisi, otomobilin anahtarlarını sucuk karşılığında almayı başardı SİVAS

- Sivas’ta bir güvenlik görevlisinin otomobilinin anahtarlarını tilkiye kaptırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güvenlik görevlisi, otomobilin anahtarlarını sucuk karşılığında almayı başardı. Sivas kent merkezinde bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi, yiyecek bulmak için güvenlik kulübesine gelen tilkiyi elleriyle besledi. Güvenlik görevlisi, karnını doyurduğu tilkiyle bir sürede otomobilinin anahtarlarıyla oyaladı. Tilki, telefon kamerasının kayıtta olduğu anda anahtarları alarak kaçmaya başladı.
Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenlik görevlisi, yaklaşık 25 metre uzaklıkta sucuk karşılığında anahtarlarını almayı başardı. (VK-GF-
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