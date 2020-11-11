Teröristlerin yaktığı ormanlar yeniden hayat buluyor

-çalışmalar

-belediye başkanı ve kaymakam

-öğrenciler genel ve detaylar



( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK



- Şırnak’ın Uludere ilçesinde terörün yaktığı ormanlar yeniden hayat buluyor. Kaymakamlık ve belediye ekipleri, binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Şırnak’ın Uludere ilçesinde 5 bin 700 fidan 6 bin 700 çam tohumu toprakla buluştu. Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Belediye Başkanı Sait Ürek, ilçeye bağlı Şenoba beldesindeki okullarda öğrencilerle beraber fidan dikti. Etkinlikte konuşan Kaymakam Solmaz, ilçede terörün izlerini yok ettiklerini söyledi.



Kaymakam Solmaz, "Ülke genelinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan fidan dikme etkinlikleri bugün itibariyle başladı.

11 Kasım günü ilçemiz, tüm belde ve köylerinde binlerce fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Terörün yakıp yıktığı bölgeler huzurla anılıyor. İlçemizde bu anlamda çok büyük mesafe kat ettik. Terörün yaktığı ormanlarımız yeniden hayat buluyor. Bu bağlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Sait Ürek ise belediye olarak geçen sene başlatılan proje kapsamında fidan diktiklerini söyledi.



Başkan Ürek, "Öğrencilerimizle beraber güzel bir gün oldu. Burada yüzlerce fidan diktik. Buradan hemşehrilerime seslenmek istiyorum, lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım. Bir fidan demek bir can demek" diye konuştu.

(SG-YRT



loading...