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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Şırnak'ta köylülerin kış aylarındaki 'dam' nöbeti sürüyor

Şırnak'ta köylülerin kış aylarındaki 'dam' nöbeti sürüyor

kar

Yoğun Mesai Kar Temizleme Kar Yığını Baharı Beklerken Kar Yağışı 

-damlarda çalışan köylüler
-kar temizleme
-genel ve detaylar
-röportaj

( ŞIRNAK -ÖZEL)- Vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeni ile birikintilerin oluştuğu damlarda temizlik nöbeti tutuyor ŞIRNAK

- Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası evlerin damında biriken kar kütleleri, vatandaşlar tarafından nöbet usulü temizleniyor. Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası köylülerin kar mesaisi başladı.
Kar yağar yağmaz evlerin damlarını temizlemeye çalışan köylüler zor ve bir o kadar tehlikeli işi gün boyu yapıyor. Buz pistine dönen damlarda yarım metrelik kar yığınını kürekle temizleyen köylüler, birikintinin oluşmaması için nöbet tutuyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde vatandaşlar, kerpiç evlerin damının çökmemesi ve su damlamaması için yoğun mesai harcıyor. Fırat Gökçe isimli vatandaş, baharı beklerken kışı tekrar yaşadıklarını söyledi.

Gökçe, "Günlerdir kar yağıyor. Evlerin damında çok kar birikti, biz de temizliyoruz. Bazen düşüyoruz ama mecburuz, eğer temizlemezsek su damlar veya dama hasar verir. Bu yüzden kar birikintilerini temizliyoruz. Baharı bekliyorduk daha düne kadar çiçekler açmıştı" dedi.

Baharı Beklerken Hakkında
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