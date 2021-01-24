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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Şırnak’ta ev ve araçlar kar altında kayboldu

Şırnak’ta ev ve araçlar kar altında kayboldu

yollar

Yoğun Mesai Kar Kalınlığı Köy Yolları Karla Mücadele 

-karlı köyler
-ağaçlar
-kar altında kalan ev ve arabalar
-yol açma çalışmaları

( ŞIRNAK -ÖZEL)- Kapalı köy ve mahalle yollarını açan ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor ŞIRNAK

- Şırnak’ta son günlerde devam eden yağış nedeni ile birçok ev ve araç kar altında kayboldu. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı birçok köy kar altında kaldı. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Araçlar kar altında kaybolurken tek katlı evler kara gömüldü. Dağaltı, Gökçe, Mezra, Bölücek, Ballı, Beşağaç, Güneyyaka köylerinde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. İlçe Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarına 6’ıncı gününde devam ediyor. Kapalı köy ve mahalle yollarını açan ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor. Kepçe operatörü Şehmus Cin, günlerdir karla mücadele ettiklerini söyledi.

Cin, "Kar yağar yağmaz ekipler olarak grup köy yollarını açmaya çalışıyoruz. Günlerdir kar altında yolları açıyoruz. Çok şükür kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği köylerimizin yollarını bile açtık. Gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
(SG-YRT-
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