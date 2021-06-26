ORDU - 'İyi ki Doğdun Ceren' adlı kitap için imza günü düzenlendi
ORDU - "İyi ki Doğdun Ceren" adlı kitap için imza günü düzenlendi - "İyi ki Doğdun Ceren" isimli kitap için imza günü düzenlenmesi - Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir ile röportaj - Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ile röportaj - Yazar Birol Öztürk ile röportaj - Yazar Birol Öztürk'ün kitabı imzalaması"İyi ki Doğdun Ceren" adlı kitap için imza günü düzenlendi - Ordu lu yazar Birol Öztürk'ün, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i anlattığı kitabın geliri, sanat eğitimi alan kız öğrencilere burs olacakORDU (AA) - Ordu lu Birol Öztürk'ün, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i anlattığı "İyi ki Doğdun Ceren" isimli kitabı için imza günü düzenlendi. Altınordu ilçesi Ceren Özdemir Meydanı'nda düzenlenen, 136 sayfalık kitabın imza gününe kitapseverler ilgi gösterdi.Etkinliğe katılan Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gayelerinin kızının hayallerini yaşatmak olduğunu söyledi.
Özdemir, "Zaten Ceren'imiz gitti, onun için Ceren ne düşünüyorsa, hayatta yapabileceklerine bir nebze de olsun katkıda bulunmak istiyoruz. Çünkü bu kitabın geliri, Ceren gibi eğitim gören kız öğrencilere burs olarak verileceği için maddi bir beklentimiz yok. Yazarımızın da aynı şekilde maddi bir beklentisi yok. Amaç bir insan yetiştirmek, Ceren gibi insanlar yetiştirmek." dedi. Baba Yılmaz Özdemir ise kitabın gelirinin, Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği bünyesinde kurulan Ceren Özdemir Sanat Fonu'na aktarılacağını, sanat eğitimi alan kız öğrencilere burs olacağını vurguladı. Ordu Valisi Tuncay Sonel'in, daha önce kitabın ilk baskısının tamamını aldığını anımsatan Özdemir, destekleri için Sonel'e, yazar Öztürk ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.Yazar Birol Öztürk de kitapta Ceren'in çocukluğu ve gençlik döneminin yer aldığını ifade etti. Karşılarında 4 enstrüman çalan bir sanatçı olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:"İngilizceyi bilen, Korece de öğrenmeye çalışan duyarlı bir insan var. Sanatın her dalıyla ilgili kitap okuyor, tiyatro yapıyor, şiir yazıyor ve okuyor, şarkılar söylüyor. Bağlama, gitar, piyano ve flüt çalıyor. Karşımızda böylesine kendisini geleceğe hazırlayan bir çocuk var. Dolayısıyla bunun etrafında döndüğümüz zaman ortaya muazzam ve iç burkan bir hikaye çıkıyor."Öztürk, kitabın Ceren'in ölmeden bir hafta önce gördüğü rüyayla başladığını anlatarak, "Ceren rüyasında ölümünü görüyor. Bizde vardır ya 'Çocuğa malum olmuş' derler. Kitap, Ceren'e ölümü malum olarak başlıyor. Keşke ölmemiş olsaydı, arkasından o katil 'Bakar mısınız?' dediğinde Ceren, annesinin 'Kızım sakın kimseye bakma' öğüdünü hatırlamış olsaydı da bakmamış olsaydı. Kitabı da bu temenniyle bitiriyoruz." diye konuştu. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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