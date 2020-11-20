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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
NİĞDE - Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den kas hastası çocuğa akülü araç

NİĞDE - Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den kas hastası çocuğa akülü araç

- Niğde Belediye Başkanlığı görevlilerinin akülü aracı Fırat Güneş'e teslim etmesi - Fırat Güneş'in annesinin akülü aracı teslim alması - Fırat Güneş ve ailesinin, hediye için Başkan Özdemir'e teşekkür etmesi Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den kas hastası çocuğa akülü araçNİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki çocuğa, akülü araç hediye etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşında Fırat Güneş'in akülü araca ihtiyacı olduğunu öğrendi.Başkan Özdemir'in aldığı araç, görevliler tarafından Güneş'e hediye edildi.Güneş ve ailesi, hediye için Başkan Özdemir'e teşekkür etti.

Kas Hastalığı Hanlı 

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