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Muğla’da yangınla mücadele havadan ve karadan devam ediyor
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla’da yangınla mücadele havadan ve karadan devam ediyor

Muğla’da yangınla mücadele havadan ve karadan devam ediyor

Uçaklardan görüntü

Yoğun Mesai Yangın Altın Trol 

-Karadan müdahale görüntüsü
-Detaylar

(MUĞLA) MUĞLA

- Muğla’da yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın sahasında uçaklar da aktif görev alıyor. Muğla’da Orman Genel Müdürlüğü Ekipleri, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın söndürme uçakları sahada aktif bir şekilde söndürme çalışmalarında yer alırken ekipler için yoğun mesai devam ediyor. (HK-
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