Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Kütahya Simav’da bin kınalı keklik doğa ile buluştu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kütahya Simav’da bin kınalı keklik doğa ile buluştu

Kütahya Simav’da bin kınalı keklik doğa ile buluştu

SİMAV'IN DAĞARDI BÖLGESİNDEKİ 25 KÖYDE BİN ADET KINALI KEKLİK SALIMI GÖRÜNTÜLERİ

Kınalı Avcılar Ormanlı Altın Irak 

-BADEMLİ KÖYÜ MUHTARI RAMAZAN ŞİMŞEK İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından, tehlike altında olan kınalı kekliklerin çoğalması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Simav’ın dağardı (Güzelyurt) bölgesindeki 25 köyün ormanlık alanlarına bin adet kınalı keklik bırakılarak koruma altına alındı. Salınan kekliklerin bölgede kınalı keklik popülasyonunu artıracağı, kene ve süne zararlılarıyla mücadelede etkili olacağı bildirildi.
Bademli Köyü Muhtarı Ramazan Şimşek (62), Dağardı yöresine çevre il ve ilçelerden çok sayıda avcının geldiğini belirtti.
Şimşek “ Düzensiz yapılan kınalı keklik avcılığı sebebiyle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduk. dağardı bölgesindeki 25 köye eşit bir şekilde dağıtılan kınalı keklikleri dağlara saldık. Önceki yıllarda keklik sesleriyle uyandığımız doğayı korumak için, çevre köylerdeki vatandaşlarımızla birlikte keklikleri salıp koruma altına aldık. Çevre il ve ilçelerden gelen avcıların salınan keklikleri vurmamalarını ve korumalarını istiyoruz. Dağardı bölgesine kınalı keklik gönderen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ve görevli personellerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Bölgeye bırakılan bin adet kınalı kekliğin koruma altına alındığı, avlanılması durumunda cezai işlem uygulanacağı belirtildi. (MEİ-EFE)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı