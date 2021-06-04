Konya’da pancar tarlasında korkutan obruk

-Olay yerinden görüntü

-Obruğun detaylar

-Muhtar, tarla sahibi ve kiracısı ile röp.

-detay görüntüler



( KONYA -DRONE) KONYA



- Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde pancar tarlasında 20 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Konya’nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Günyüzü Mahallesinde pancar tarlasında oluşan obruk tedirginliğe neden oldu. Dün sabah saatlerinde tarlanın kiracısı olan ve pancar eken Talip Bağcı obruğu fark etti ve durumu Günyüzü Mahalle Muhtarı Cengiz Işık’a bildirdi. Adeta kara bir deliği andıran obruk bölge halkını tedirgin etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri obruk çevresini şeritle çevirirken, vatandaşlar bu obruğun bölgedeki 2. obruk olduğunu belirterek yardım istedi. Drone ile çekilen görüntüde, çok derin olduğu gözlenen obruğun adeta bir kara deliği andırdığı görüldü.

Obruk, aşağıya doğru indikçe genişliyor. Zemin üzerinde de çatlakların bulunduğu obruğun tarla üzerindeki çapının daha da genişleyeceği düşünülüyor. “Bu mahallemizde son bir yılda oluşan ikinci obruk” Olay yerinde incelemelerde bulunan Günyüzü Mahalle Muhtarı Cengiz Işık, “Vatandaşlarımız sabah saat 09.00 civarında pancar tarlasına gelirken bu obruğu görmüşler, bizleri aradılar. Bizler de, kaymakamlığı, ziraat odasını ve belediye başkanımızı aradık, kendilerini bilgilendirdik. Bu tarla bizim Karadağ mevkii olarak belirttiğimiz, Toprakkale sınırında, Yapalı’yla - Günyüzü’nün kesiştiği noktada bulunuyor. Mahallemizde oluşan bu ikinci obruktur. Yeraltı sularının bilinçsiz kullanılması, mısır ekimi, ayçiçek ekimi, suların çekilmesi ve yeraltında oluşan boşluklardan dolayı böyle çöküntüler meydana geliyor. Bu konuda devlet yetkililerinin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz” dedi.

Tarla sahibi Kenan Bağcı, “Sabah saat 09.00 sıralarında tarlamıza geldiğimiz obruk oluştuğunu gördük, tedirgin olduk” diye konuştu.

Tarlayı eken Talip Bağcı ise, “Sabah tarlamızı sürmeye geldiğimizde çok büyük bir tedirginlik yaşadık. Artık obrukların oluştuğunu ve sayılarının arttığını görüyoruz. Yetkililerinden yardım istiyoruz. Artık tarlayı ekmekten korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

