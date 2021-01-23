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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karlar kamyon kamyon ilçe dışına taşınıyor

Karlar kamyon kamyon ilçe dışına taşınıyor

Karlıova kar çalışması detayları

Yoğun Mesai Bild Nadan Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

-Karların kamyonlara yüklenmesi detay
-Röp.
-Genel detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde son bir haftada etkili olan kar nedeniyle, belediye ekipleri yoğun mesai yaparak karları kamyon kamyon ilçe dışına taşıyor. Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de geçtiğimiz hafta kar yağışı etkili oldu. Kar kentte en çok ismini de aldığı Karlıova ilçesinde yoğun olarak etkisini gösterdi. Belediye ekipleri, kar yağışıyla birlikte yolları ilçe merkezinin yollarını açmak için çalışma yaptı. Yağışların başladığı günden bu yana özellikle ana cadde ve sokaklarda hızlı bir çalışma yapan ekipler, ilçe merkezinde ulaşımın aksamaması adına yoğun bir çaba sarf etti. İlçe merkezindeki yolları açan ve çatılardaki buz sarkıtlarını temizleyen ekipler, bir yandan da toplanan karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı. Her gün ortalama 60 kamyon karı ilçe dışına taşıyan ekiplerin şuana kadar yaklaşık 600 kamyon kar taşıdığı bildirildi.
Kar taşıma çalışmalarının devam ettiğini belirten Zabıta Amiri Metin Bingöl, “Bir haftadır yoğun kar yağışı vardı, son iki gündür de fırtına vardı. Kar yağarken temizliğimizi yaptık ama fırtınadan dolayı yollarımız tekrar kapanmıştı, onları tekrar açtık. Günde ortalama 60 kamyon kar taşıyoruz, 10 günden de yaklaşık 600 kamyon kar taşıdık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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