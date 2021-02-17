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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta 82 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş’ta 82 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş kayseri karayolu

Yoğun Mesai Kar Temizleme Zincir Takma Harekete Geç Kar Yağışı 

-Yoldan ve araçlardan detaylar
-Kar manzaraları
-Kar temizleme işlemleri

( KAHRAMANMARAŞ ) -- Kapanan yollarda kar temizleme işlemleri sürüyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı sonrası 82 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kahramanmaraş’ta dün başlayan kar yağışı Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışı sonrası tipi nedeniyle dün gece trafiğe kapanan Göksun - Kayseri ile Elbistan - Göksun karayolu yeniden trafiğe açıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentteki kırsal kesimlerde 81 mahallenin yoluna ulaşım kapandı. Kapanan yollarda kar temizleme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kahramanmaraş - Kayseri karayolu ulaşımında aksaklıkların yaşanmaması için sürücülerin trafiğe çıkarken kar lastiği ve zincir takmaları istendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise yüksek rakımlı ilçe ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkili olmasıyla harekete geçti. Karla mücadele çalışmaları kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki 210 araç ve 250 personel yolların açık tutulması için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, gece boyu devam ettiği çalışmalarla Onikişubat İlçesi Kümperli ve Çağırkan Mahallesi, Dulkadiroğlu İlçesi Başdervişli, Elmacık ve Yedikuyular Mahallesi, Afşin İlçesi Merkez arterler ve Çağlayancerit Boylu Mahalle yolları başta olmak üzere arterlerdeki olası ulaşım aksaklıklarının önüne geçti. (HLL-
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