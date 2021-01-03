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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
İznik Sahili'nin tadını onlar çıkardı

İznik Sahili'nin tadını onlar çıkardı

sahilde koşan ve İznik gölüne giren köpekler

( BURSA ) BURSA

Yılbaşı Sokak Köpekleri Güneşli Hava Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanları 


- Korona virüsle mücadele kapsamında yılbaşı akşamı ve sonrasını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı en çok sokak canlılarına yaradı. Bursa'da yüzünü gösteren bahardan kalma havada kısıtlama nedeniyle boş kalan İznik sahilinde sokak köpekleri göle girip yüzdü. Oyun oynayıp yüzen köpekler renkli görüntülere sahne oldu.Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yılbaşı akşamı ve sonrasını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı en çok sokak canlılarına yaradı. Kısıtlama nedeniyle insanlar evlerinde kalırken, Bursa'da yazdan kalma güneşli havanın tadını sokak hayvanları çıkardı. Bomboş İznik Gölü sahilinde oyunlar oynayan sokak köpekleri, göle girip yüzdü. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.
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