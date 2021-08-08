Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Fırtınada yola yan yatan ağacı sürücüler kaldırdı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Fırtınada yola yan yatan ağacı sürücüler kaldırdı

Fırtınada yola yan yatan ağacı sürücüler kaldırdı

güvenlik kamerası

Yağmur Esnaf Kamera Güvenlik Kamerası Yağan 

-olayın yaşandığı yer
-ağaçlarn görüntüsü
-detaylar

( ANTALYA )- Rejüfde kökünden ayrılıp yola düşen ağacı gören esnaf araçları durdurup olaya müdahale etti- Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı ANTALYA

- Antalya'da yaz gününde yağan yağmur ve yaşanan fırtına sırasında Serik ilçesinde refüjde bulunan ağaç yola devrildi. Dün yaşanan olayda araçlar ağacı son anda fark edip dururken ağaç o esnada yoldan geçen sürücüler tarafından kaldırıldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Antalya’nın Serik ilçesinde dün aniden gelen yağmur ve fırtına etkili oldu. Bazı ağaçlar devrildi ve caddelerde su birikintileri oluştu. Serik ilçesine bağlı Kökez mahallesinde meydana gelen fırtınada, refüjdeki ağaçlar da yerinden sökülüp yola devrildi. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Park halinde bulunan bir araç, şoförün erken davranması ile zarar görmekten son anda kurtuldu. Yaşanan fırtına sonrası sürücüler ile çevrede bulunan vatandaşlar yıkılan ağaçları yolun kenarına çekti. Daha sonra yıkılan ağaçlar belediye ekipleri tarafından aynı yere dikildi. Esnaf Mehmet Demir, “ Yağmur, fırtına bir anda geldi. İki tane ağaç yıkıldı. Biri otobüsün üstüne diğeri taksini üzerine yıkıldı. Ağaçları kenara kaydırdık. Yolu trafiğe açtık bir süre sonra belediye ekipleri geldi ve ağaçları tekrar yerine gömdü” diye konuştu.
(MD-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı