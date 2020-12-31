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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Fidanları 1 gecelik hevesten koruyorlar

Fidanları 1 gecelik hevesten koruyorlar

drone görüntüsü

Çam Ağacı Yılbaşı Ormanlı Kaçak Kesim Yeni Yıl 

-orman muhafaza memurlarından görüntü
-Orman işletme memurundan görüntü
-detaylar

( DENİZLİ -ÖZEL-DRONE)- Yeni yılı ormanda ‘çam fidanlarını’ koruyarak karşılayacaklar- Denizli’de orman muhafaza memurlarının fidan nöbeti yeni yılın ilk saatlerine kadar devam edecek DENİZLİ

- Denizli’de 1 gecelik yılbaşı kutlamaları için izinsiz ağaç kesilmesinin önüne geçmek amacıyla orman muhafaza memurlarının günler öncesinden başladıkları fidan nöbeti devam ediyor. Memurlar kaçak, izinsiz ağaç kesilmemesi için yeni yıla ‘fidan nöbeti’ tutarak girecek. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Honaz Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, çam fidanlarının 1 gecelik yılbaşı eğlencelerine kurban gitmemesi için günler öncesinden seferberlik başlattı. Orman muhafaza memurları, sorumluluk alanlarındaki bölgelerde önlemleri arttırarak yaklaşık 1 ay önce başlattıkları çam ağacı nöbetini sürdürüyor. Bazı kişiler tarafından yeni yılda süslemek amacı ile çam ağaçlarının izinsiz, kaçak olarak kesilmesini engellemek için, muhafaza memurları ormanlık alanlarda deyim yerindeyse adeta kuş uçurtmuyor. Orman sahasında gün boyu devriye gezen memurlar, bir olumsuzluğun yaşanmasına engel oluyor. Memurlar özellikle kaçak kesimde en çok tercih edilen genç fidanları gözetiyor. Orman muhafaza memurlarının korudukları alanlar drone ile havadan görüntülendi. “Geleceğe bırakacağımız en önemli mirasımız” Çam nöbeti ile ilgili İhlas Haber Ajansı

muhabirine açıklamalarda bulunan Honaz Orman İşletme Şefi Onur Tuncay, “Yılbaşının yaklaşması sebebiyle normalde rutin olan koruma faaliyetlerimizi bir derece daha arttırmış bulunmaktayız. Herhangi bir kaçak çam ağacı kesimine karşı ormanlarda denetimlerimizi sıkılaştırdık. Kurumumuz 24 saat esasıyla koruma denetimlerini sürdürmektedir. Bu konuda yapılması gereken ne varsa üzerimize düşen her şeyi yapmaktayız” dedi.
Kaçak ağaç kesimlerinin ciddi yaptırımları olduğunu belirten Tuncay, “Eğer istiyorlarsa bizden fidan talebinde bulunabilirler, gerekli kolaylığı sağlarız. Her sene fidan dağıtımlarımız oluyor. Onun haricinde kesmelerini asla önermiyor ve tavsiye etmiyoruz. Karşılığında yasal yaptırımlar söz konusu olabiliyor. Kimsenin bu duruma düşmesini istemiyoruz. Ormanlar bizim ciğerimiz. Geleceğe bırakacağımız en önemli mirasımız. Ormanlarımızı hep beraber korumalı ve bu bilinci oluşturmalıyız. Ağaç kesmeyelim, ağaç dikelim diyorum” diye konuştu.

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