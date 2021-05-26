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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ERZURUM - Öğrenciler görme engellilerin yaşadığı sıkıntılara 'hissettirerek' dikkati çekti

ERZURUM - Öğrenciler görme engellilerin yaşadığı sıkıntılara 'hissettirerek' dikkati çekti

ERZURUM - Öğrenciler görme engellilerin yaşadığı sıkıntılara "hissettirerek" dikkati çekti - Erzurum 'da üniversite öğrencilerinden gören gözlere "Benimle hisset" sosyal deneyi - Üniversite öğrencilerinin çalışmaları - Deneye katılan vatandaşlardan Okan Gülmez ile röportaj - Öğrencilerden Medine Karaman ile röportaj - Gönüllü vatandaşların projeye katılmaları - Deneye katılan Hümeyra Yılmaz ile röportaj - Duygu yılmaz ile röportaj Erzurum 'da öğrenciler görme engellilerin yaşadığı sıkıntılara "hissettirerek" dikkati çekti - Kentin işlek caddelerinde sosyal deney yapan öğrenciler, ellerine baston verip simülasyon gözlüğü taktıkları vatandaşlara yürüyüş yaptırdıERZURUM (AA) - Erzurum 'da bir grup üniversite öğrencisi, vatandaşlar üzerinde yaptıkları sosyal deneyle görme engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim İş - Eğitimi Bölümü'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin desteğinde "Benimle hisset" sloganıyla sosyal deney çalışması yaptı.Görme engellilerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları sıkıntılara dikkati çekmek için kentin işlek caddelerinde sosyal deney yapan öğrenciler, ellerine baston verip simülasyon gözlüğü taktıkları vatandaşlara yürüyüş yaptırdı.Öğrenciler, çalışmalarıyla normal bireylerin, görme engellilerin yaşadıklarını hissetmesini sağlayarak, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını amaçladı.Projenin koordinatörlüğünü yapan öğrencilerden Medine Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vatandaşların kendilerini engelli birey yerine koyup bu tarz durumlara hassasiyetle yaklaşmaları ve empati kurmalarını istediklerini söyledi.

Gözleri kapalı halde deneye katılanların o an zorlukları daha iyi anladığını aktaran Karaman, "Amacımız farkındalık oluşturmak. Engelli bireyler hayatın her alanında ve herkes birer engelli adayı. Yarın kimin ne olacağı bilinmez. En kıymetli hazinemiz gözümüz." diye konuştu.
Deneye katılan vatandaşlardan Okan Gülmez ise gözleri kapalı yürüdüğünde her an bir şeye çarpacakmış gibi korktuğunu anlatarak, "İnsanların sesini duyuyorsun ama göremiyorsun. Çok kötü ve zor bir duygu. Görememek yaşamamak demek gibi zor. Bu deneyden sonra daha çok hassas olmalıyız, deneye katılmak faydalı oldu." ifadelerini kullandı.Deneye katılan Hümeyra Yılmaz da gözleri kapalıyken 2 - 3 adım atmakta bile çok zorlandığını ve korktuğunu dile getirdi

Görme Engelli Farkındalık Görme Engelliler Engelli Aday Üniversite Öğrencisi 

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