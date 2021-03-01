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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erzincan’da yaban hayatı fotokapanla görüntüleniyor

Erzincan’da yaban hayatı fotokapanla görüntüleniyor

- Fotokapana yansıyan yaban hayvanları

Kınalı Yırtıcı Kuş Kamera Hayvan Yaban Domuzu 

-- Dağ keçilerinin görüntüsü

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da insanların yaşam alanlarından uzak kırsal alanlara kurulan fotokapanlara yaban hayatının görüntüleri yansıyor. Dağ keçisi, çengel boynuzlu keçi, boz ayı, kurt, yaban domuzu, kınalı keklik, yaban tavşanı, tilki ve bazı yırtıcı kuş türlerine rastlamanın mümkün olduğu Erzincan’da, yaban hayatı fotokapanla görüntüleniyor. Hayvan leşiyle beslenen tilkiler ile kurt gündüz ve gece saatlerinde fotokapana dağ keçileri ise kamera görüntülerine yansıdı. Fotokapanlarla gözlemlenen yaban hayvanlarının zaman zaman yıllara göre artış ve azalışları yapılan çalışmalarla kayıt altına alınıyor. (MA-AA-Y)
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