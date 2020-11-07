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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Erciyes yeni sezonda yabancı turistlerin gözdesi olacak - KAYSERİ

Erciyes yeni sezonda yabancı turistlerin gözdesi olacak - KAYSERİ

- Erciyes Dağı etekleri - Kayser Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı'nın röportajı - Otellerden görünümErciyes yeni sezonda yabancı turistlerin gözdesi olacak - Son yıllarda milyonlarca turisti ağırlayan Erciyes Dağı yeni sezonda da yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelirken aralık ayında Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan charter seferleri düzenlenecek - Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı: - "Bu sene her hafta en az 8 uçak yabancı turist bekliyoruz. Düzenli olarak her hafta 8 uçağımız Kayseri 'ye inecek ve Erciyes'te bu misafirleri yedi günlük paketlerle misafir edeceğiz"KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e gelen yabancı turist sayısı her geçen yıl artarken, global operatörlerle yapılan anlaşmayla aralık ayında başlayacak charter seferlerinde de artış öngörülüyor.Charter seferlerine 2017 yılında başlayan Erciyes, bu süreçte Rusya, Ukrayna, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Belarus'tan binlerce turist çekti.Kayak merkezine ulaşım yakınlığı, Kapadokya bölgesine ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, uygun fiyat politikası, konaklama tesisleri ve hizmet kalitesiyle her geçen gün daha çok ilgi çeken kayak merkezi için yılbaşında 15 charter seferi düzenlenecek. Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, charter seferlerinin öneminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Erciyes Dağı'nda sunulan hizmetten herkesin memnun kaldığını belirten Cıngı, şunları dile getirdi:"Son dört yıldır başlayan yabancı turist sayısının bu sene de artmasını bekliyoruz. 2017 - 2018 kışında ilk olarak Rusya'dan ilk yabancı gruplarımızı ağırlamıştık. Erciyes'in sahip olduğu altyapı, havaalanı yakınlığı, Kapadokya bölgesinde olması, Kayseri gibi 6 bin yıllık bir medeniyetin tarihine sahip bir şehir olması, şehir merkezine 15 dakikada bulunması, ulaşım konforu gibi faktörler yabancıların Erciyes'e olan ilgisini, hayranlığını arttırıyor. Her sene neredeyse iki katından fazla büyüyoruz. Geçen yıl haftada 4 uçuşla gelen misafirleri konuk ettik. Bu sene aslına bakarsanız 'Kovid - 19 biraz da Erciyes'e yaradı' diyebiliriz. Özellikle Avrupa ülkeleri birçok ülkeye uçuş yasağı koydu, dolayısıyla bu sene Erciyes'in sahip olduğu şöhret daha fazla yabancı turist gelmesine vesile olacak gibi görünüyor."Global operatörlerle geçen ay toplantı yapıldığını aktaran Cıngı, Kayseri 'ye gelen temsilcilerin otelleri incelediğini vurguladı."Rusya'dan çok büyük ilgi var" diyen Cıngı, hem şehir merkezinde hem de Erciyes'te kurulu otellerin Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan 27 Aralık'ta başlayacak charter seferleriyle çok sayıda yabancı turisti ağırlayacağını vurguladı. - Şehre önemli ekonomik katkı sağlıyorYatak kapasitesi konusunda henüz istenilen seviyeye gelinmediğini anlatan Cıngı, yeni yapılan otellerle bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.Cıngı, geçen yıllarda 4 charter seferi düzenlendiğini belirterek, "Bu sene her hafta en az 8 uçak yabancı turist bekliyoruz. Düzenli olarak her hafta 8 uçağımız Kayseri 'ye inecek ve Erciyes'te bu misafirleri yedi günlük paketlerle misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.Yaptıkları anketlerde yabancı misafirlerin memnuniyet oranının yüzde 100 olduğuna değinen Cıngı, çalışmaların meyvelerini verdiğini vurguladı.Şehre önemli ekonomik katkı sağlandığını anlatan Cıngı, "Bizim hedefimiz aslında ABD, Almanya, Fransa, İsviçre gibi kayağın çok yoğun olduğu, insanların kayak turizmi için yurtdışına gittiği ülkeler." dedi.
Kayseri için bir ilkin yaşandığına da değinen Cıngı, Kiev - Kayseri arasında direkt uçuşların her perşembe ve pazar günü düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Uçuş Yasağı Kayak Merkezi Yabancı Turist Yılbaşı Pazar Günü 

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