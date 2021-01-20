Çöl hayvanlarının kar keyfi

-aktüel hayvanat bahçesi genel ve detay görüntüleri,

-bahçedeki hayvanlardan görüntüler,

-Gaziantep Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aysun Kaya röp,

-detaylar,



( GAZİANTEP -ÖZEL-DRONE)- Çöl sıcaklarına dayanıklı olan develer, sıcak iklimleri seven akbabalar ve vahşi doğaya alışkın yırtıcı hayvanlar kar keyfi sürüyor- Havadan görüntülenen hayvanat bahçesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı GAZİANTEP



- Türkiye'nin ve dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan çöl hayvanları ile vahşi doğaya alışkın olan yırtıcı hayvanlar, yoğun kar yağışının keyfini sürdü. Havadan da görüntülenen hayvanat bahçesi, beyaz, sarı ve yeşile uzanan renk cümbüşü ile kartpostallık görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Bünyesinde barındırdığı 350 türden 7 bin 500 hayvan ve yüzölçümü ile Türkiye ve dünyadaki eşsiz hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bembeyaz kar örtüsü ile kaplanan hayvanat bahçesinde, sarıdan yeşile dönen renklerin cümbüşü eşsiz görüntülere sahne oldu. Çöl hayvanlarının ve yırtıcıların kar keyfi Hayvanat bahçesindeki görevliler, kış koşullarına rağmen hayvanların beslenmelerini aksatmamak için yoğun mesai harcıyor. Çöl sıcaklarına alışık olan ve yaygın olarak kullanılan develer, sıcağa dayanıklı akbabalar, vahşi doğaya alışkın olan kurt, çakal, kartal gibi yırtıcı hayvanlar, geyikler ve kangurular kar yağışının keyfini çıkardı. Kar yağışına rağmen hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise hem eşsiz manzaranın hem de hayvanları yakından görmenin keyfini sürdü. "Kar yağışı nedeniyle tüm önlemlerimiz aldık” Gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar süren kar yağışı öncesi gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve hayvanların bakımlarının eksiksiz yapıldığını söyleyen Gaziantep Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aysun Kaya, “Kentimizde etkili olan kar yağışı öncesi, sırası ve sonrasında tüm önlemlerimiz aldık. Bizim zaten her türlü konuda çeşitli ekipmanlarımız ve personelimiz var. Kar yağışlarının olduğu zamanlarda da yıllardır temkinli olarak davranmaktayız. Bu noktada tüm ekipmanlarıyla beraber personelimizi eğitmiş durumdayız. Çalışmalarımızı bu zorlu koşullarda hayvanların düzgün şekilde yemlenmesi sürdürüyoruz. Tüm uğraşımızı bu dönemlerde hayvanların aç kalmaması için yapıyoruz. Kar yağışı sırasında ve sonrasında hayvanların hepsini yemlemiş durumdayız” dedi.

“Kar yağışını bazı hayvanlar seviyor, bazıları sevmiyor” Bu gibi soğuk havaların bazı hayvanların hoşuna gittiğini, bazı hayvanların ise bu süreçte kapalı barınaklara alındığını belirten Aysun Kaya, “Bu gibi kar yağışlı ve soğuk havalardan çift tırnaklı hayvanlarımız etkilenmiyor. Ama kışın özellikle bu gibi havalardan etkilenen bazı yırtıcı hayvanlarımız var. Bu hayvanlar bu süreçte barınaklarda tutuluyor ve bu barınaklar soğuk havalarda dahil yerden ısıtmalıdır. Bu süreçte bu hayvanları kısa süreli dışarı çıkartıyoruz ve bu süreçte kapalı barınakta temizliğimizi yapıyoruz. Bu havalarda hayvanlarımızı üşütmemek için ve sağlıklarını korumak için gereken tedbirlerimizi alıyoruz” ifadelerini kullandı. “Hayvanları enerji verici yemlerle besliyoruz” Kar yağışının olduğu aşırı soğuk havalarda hayvanlara özel besleyici yemler verdiklerini de açıklayan Kaya, “Kışın soğuk havalarda enerji verici yemlerimiz mevcut. Bu dönemlerde enerji veren yemler hayvanları hem daha fazla sıcak tutuyor hem de daha besleyici oluyor. Bu da hayvanların yaşamlarını ikame ettirmesi veya hasta olmamaları için önem taşıyor” diye konuştu.





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