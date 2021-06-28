Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bir anda gelen fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, o anlar kamerada

Bir anda gelen fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, o anlar kamerada

KAHVEHANE ÖNÜNDE OTURAN VATANDAŞLARIN TOZ FIRTINASI,

Kamera Güvenlik Kamerası Kahvehane Kaçış Masa Sandalye 

-MASA VE SANDALYELERİN ARASINDA KALMASI

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Iğdır’da, aniden başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, masa sandalyeler havaya uçtu, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Iğdır’da biranda başlayan fırtına, herkesi hazırlıksız yakaladı. Özelikle Iğdır kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı kısa sürede felç etti. Fırtına esnasında kahvehane önünde oturan vatandaşlar, toz fırtınası içinde sağa sola kaçışırken, masa ve sandalyeler ise havaya uçtu. Fırtınanın dinmesinin ardından masa etrafında bulunan eşyalarını toplamaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Güvenli bir yere kaçmaya çalışan vatandaşların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Tunus'un Geleneksel KahvehaneleriTunus'un Geleneksel Kahvehaneleri
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement