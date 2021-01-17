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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyaza bürünen Tufanbeyli'de belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi

Beyaza bürünen Tufanbeyli'de belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi

Tufanbeyli ana caddeler karlı detay

Yoğun Mesai Kar Kalınlığı Kar Manzaraları Bulduk Kar Yağışı 

-Belediye iş makinaları kar küreme çalışması detay

( ADANA ) ADANA

- Tufanbeyli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışın da belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı. İlçede şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı kırsal mahallelerde yarım metreye ulaştı. Tufanbeyli Belediyesi kar küreme ekipleri tarafından yapılan tuzlama ve küreme çalışması ile vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi belediye ekipleri yoğun mesai yapıyor. Adana’da yüksek kesimlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Tufanbeyli ilçesini beyaz örtü ile kapladı. İlçede etkili olan kar yağışında Toros eteklerindeki kızılçamlar kartpostallık manzara oluştururken belediye ekipleri vatandaşların karda mahsur kalmamaları için çalışma başlattı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü’nün talimatı ile ilçede belediye iş makinaları karla kaplanan yollarda tuzlama çalışması yaparak kar küreme iş makinaları ile ana arter ve yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı. Başkan Ergü “ Tufanbeyli’nin beyaz örtü ile masal şehre dönüştüğünü tarih ve doğanın kar manzaraları ile adeta poz verdiğini ifade etti.
Başkan Ergü vatandaşın mağdur olmaması için iş makinalarının aralıksız mesai yaparak kar küreme çalışmasının sürdüğünü ifade ederek vatandaşların belediye ekiplerine sorunlu buldukları alanlarda ulaşabileceğini kaydetti.

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