Belediyenin yaptığı yollu TESKİ bozdu

-Teskinin kazı çalışması

-Başkanın açıklaması

-Drone görüntüleri



( TEKİRDAĞ - DRONE)- Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel"- “TESKİ bu şehre ihanet ediyor”- “Arkanızdaki pislikleri temizlemekten bıktık arkadaş” TEKİRDAĞ



- Süleymanpaşa Belediyesince bir gecede yaptırılan yolda, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kazı çalışması başlatılması belediye başkanını çileden çıkardı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilçede bulunan Hürriyet Mahallesine bağlı Karlık Caddesinde gece gündüz demeden yapılan bir günlük çalışma ile cadde baştan sonra kadar asfaltlandı. Asfaltlama çalışmalarından kısa bir süre sonra, Süleymanpaşa Belediye ekiplerinin canla başla çalışarak, bir günde yaptırdığı yolda TESKİ ekiplerince kazı çalışması başlatıldı. Durumdan haberdar edilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise soluğu Karlık Caddesinde aldı. Büyük emekler vererek, zaman, mesai mefhumu gözetmeksizin yaptırılıp vatandaşların hizmetine sundukları asfaltlı yolda başlatılan kazı çalışması Başkan Yüksel’i çileden çıkardı. Bunun üzerine bölgede bir açıklama yapan Başkan Yüksel, TESKİ’nin şehre ihanet ettiğini söyledi.



“Arkanızdaki pislikleri temizlemekten bıktık” Cadde üzerinde açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Sevgi hemşehrilerim hepinize güzel bir hafta diliyorum. Ama Bizim haftamız iyi başlamadı. Maalesef TESKİ yüzünden. Şuanda Karlık Caddesindeyiz. Karlık Caddesini sürekli kullanan vatandaşlarımız çok iyi bilir. TESKİ’nin bu hat üzerindeki su boruları sürekli patlıyordu. Burayı yapmadan önce biz TESKİ Genel Müdürlüğümüze dedik ki, yapacaksanız yapın. Biz bu asfaltı attıktan sonra tekrar bir kazı çalışmasına müsaade etmeyeceğiz. Ve hatlarınızı mümkünse doğru düzgün yapın dedik. Çünkü bir yeri 5-6 defa kazmadan bırakmıyorsunuz. Tekrar yama, tekrar yama. Bizim yaptığımız yolların bundan sonra bozulmasına müsaade etmeyeceğiz dedim. Görüyorsunuz Karlık Caddesinin çıkış noktasında yine bir TESKİ patlağı. Buradan TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz’e sesleniyorum. Allah rızası için artık işlerinizin başına geçin. Biz sizin arkanızdaki pislikleri temizlemekten bıktık arkadaş” “TESKİ bu şehre ihanet ediyor” Yüksel açıklamasının devamında, “Bu millet sizin yaptığınız işin cerimesini çekmek zorunda değil. Masa başından artık TESKİ yönetilmiyor. Biz sabahlara kadar burada uğraşacağız. Siz işinizin başında durmayacaksınız. Bu millet bunun patlağı ile çatlağı ile uğraşacak. Yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bu şehre ihanet ediyorsunuz. TESKİ bu şehre ihanet ediyor. Başkada bir şey değil yani. Karlık caddesi üzerinde ekiplerimizin gece-gündüz demeden, büyük gayretlerle çalışarak baştan aşağı asfaltla yenilediği güzergah, yolun trafiğe açılmasından 5 gün sonra bugün, TESKİ tarafından yeniden kazılıyor. Çalışmalar yapılırken defalarca uyardığımız, ancak işlerini takip etmemeleri nedeniyle milli sermayemizi ve insan emeğini hiç eden bu uygulamaları vatandaşımıza reva gören TESKİ’nin yönetimini önce Allah’a, sonra siz kıymetli hemşehrilerimizin vicdan ve takdirlerine havale ediyorum” ifadelerini kullandı. TESKİ ekipleri bölgedeki işlemlerini tamamladıktan sonra, bozdukları yolu toprak ve çakıl taşları ile kapatarak alandan uzaklaştı. (HLD-MEF-

