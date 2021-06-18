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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Batı Karadeniz’in en büyük plajı açıldı

Batı Karadeniz’in en büyük plajı açıldı

Drone ile plajlar bölgesi

( ZONGULDAK -DRONE)- 3 ayda 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor ZONGULDAK

Yüzme Belediye Başkanı Yüzme Havuzu Cankurtaran Gesi 


- Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi tarafından işletilen Sevgi, Barış Plajı ve Dostluk Mesire Alanı’nda Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın katılımıyla sezon açılışı yapıldı. Batı Karadeniz’in en büyük plajı olma özelliğini içinde barındıran plajda bu yıl 1 milyon kişinin ağırlanması hedefleniyor.Kdz. Ereğli Belediyesi’nin her yıl geliştirerek halkın hizmetine sunduğu Sevgi, Barış Plajı ve Dostluk Mesire Alanı’nda sezon açıldı. Açılışa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz açılışta yaptığı konuşmada Ereğli Plajı’nın güvenli olduğunu ve turizme önemli katkıları olacağını belirtti.
Tutulmaz açıklamasında, “Kdz. Ereğli’mizin, güzel bir turizm mekanının hizmete açılışı dolayısıyla beraberiz. Hayırlı uğurlu olsun. Turizme önemli katkılar sağlayacaktır. Az önce belediye başkanımızın tariflerini halkımıza ulaştırmak istiyoruz. Burası güvenli bir yerdir. Güvenli olmasını devam ettirmek için de belediye bu davetini devam ettirmelidir. Yani eylemleriyle devam ettirmelidir. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.
"Burası Batı Karadeniz’in en güzel plajlarından biri"Sezon açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Posbıyık, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:“Burası Batı Karadeniz’in en güzel plajlarından birisi Sadece Ereğli halkına değil, bölge halkına, hatta Türkiye’nin dört bir köşesinden, Avrupa’dan gelecek misafirlerimize kaliteli hizmet verebileceğimiz, halkımızın güvenle, uygar bir ortamda yüzebileceği, dinlenebileceği, kaliteli hizmet alabileceği bir sahil.44 dönüme kurulu bu plajlar bölgesinde eğitimli personelimiz sevgiyle hizmet veriyor. Bu yıl cankurtaran sayımızı 23’e çıkardık. 3 Zodyak bot ve 2 Jetski ile plajlarımızı daha güvenli hale getirdik. Bütün çalışanlara başarılar diliyorum. Aqua park için ihale süreçleri tamamlandı, çalışmalar son hızla devam ediyor. Sezon ortasında yüzme havuzu ve aqua park da hizmete girecek. Engelli asansörümüz ve engelli alanımız halkımıza hizmet vermeye devam edecek."Açılışın ardından Başkan Posbıyık, plajlar bölgesini Vali Tutulmaz’a gezdirdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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