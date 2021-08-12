Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Başıboş sokak köpekleri esnaf ve vatandaşlar korku saçıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başıboş sokak köpekleri esnaf ve vatandaşlar korku saçıyor

Başıboş sokak köpekleri esnaf ve vatandaşlar korku saçıyor

Güvenlik kamerası görüntüler

Sokak Köpeği Kamera Güvenlik Kamerası Sokak Köpekleri Aktüel 

-Köpeklerin başka bir köpeğe saldırma anları
-Esnafın korku dolu anları
-Esnafın köpeklere paspas fırlatması
-Esnaflardan aktüel görüntü
-Röportaj

( OSMANİYE - ÖZEL)- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpekler esnaf ve vatandaşlara korku saçıyor- Sürü halindeki köpeklerin bir başka köpeğe saldırmasına şahit olan ve korku dolu anlar yaşayan esnaf Yunus Karınlı, can havliyle attığı paspasla kendilerini koruduklarını söyledi OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpekler esnaf ve vatandaşlara korku saçıyor. Sürü halindeki köpeklerin bir başka köpeğe saldırmasına şahit olan ve korku dolu anlar yaşayan esnaf Yunus Karınlı, can havliyle attığı paspasla kendilerini koruduklarını söyledi.

Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde esnaflık yapan Yunus Karınlı ve Veli Köken, iş yerlerinin önünde oturdukları sırada korku dolu anlar yaşadı. İş yerlerinin önünde oturan esnaf arkadaşlar, sohbet ettikleri sırada önlerinde bulunan bir sokak köpeğine sürü halinde dolaşan diğer köpekler saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan panik halde oturdukları yerden kalkan iki arkadaştan Yunus Karınlı köpekleri kendilerinden uzak tutmak için can havliyle yerden eline geçirdiği paspası fırlattı. Paspastan korkan köpekler dağılırken esnaflarda rahat bir nefes aldı. Yaşanan panik anları da anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. “Yerimden kaçmak amaçlı kalktım da paspas aklıma geldi” Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yunus Karınlı, “Saat 7 gibi dükkânımızı açtık. Arkadaşla burada sohbet ediyorduk. İki üç köpek gel birbirlerine hırlaşıp dururken biri bir tanesine geldi diğerleri de sürü halinde nereden geldiyse hepsi bir köpeğe çöktü öldürüyorlar. Bende kaçmak amaçlı kalktım da paspas aklıma geldi. Can havliyle paspası aldım üzerlerine attım. Allah’tan köpekler korktu da kaçtı. Ben iş yerinden yorgun eve gidiyorum bir çöp atıyorum. Hanım diyor köpeklerden çocukları çöp atmaya gönderemiyorum” diye konuştu.
(SKY-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı