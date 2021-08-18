Ata tohumları hasat edildi

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-- il tarım ve orman müdürü açıklama

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( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ın Zara ilçesinde ata tohumunun yaygınlaştırılması kapsamında ekimi yapılan Zeron ve Habeş buğdayları düzenlenen etkinlikle hasat edildi SİVAS



- Sivas’ın Zara ilçesinde ata tohumunun yaygınlaştırılması kapsamında ekimi yapılan Zeron ve Habeş buğdayları düzenlenen etkinlikle hasat edildi. Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Eski Bolucan, Kızılkale ve Çaylıca köylerinde uzun yıllardır ata tohumu üretilmeye çalışılıyor. Bu yılda ekimi yapılan Zeron, Habeş buğdayı ile yöreye özgü tohumlar olan nohut, kuru fasulye, kara mercimek ve aspir düzenlenen etkinlikle hasat edildi. Etkinliğe Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ve birçok vatandaş katıldı.

Dursun Eroğlu’na ait 400 dönümlük alana ekilen ve olgunluğa erişen ata tohumları dualar eşliğinde hasat edildi. Yerel buğday çeşitlerinin üretiminin yaygınlaştırılması, pazarlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen proje Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve iş adamı Ali Akkaş işbirliğinde gerçekleştirildi.

Kuraklığa rağmen köylünün yüzü güldü. “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’’ Programda konuşan Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, “Bugün çiftçimizin ata tohumunu toprakla buluşturması neticesinde tarlalardan verimli buğdaylar alacağız. Habeş buğdayının mahsulünü alıyoruz bugün. Onların heyecanına ortak olmak için bizlerde katılım sağladık. Atalarımız derler ya ’tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’ diye. Çok şükür bizim çiftçimiz boş durmamış tarlada da izi var harmanda da yüzü var. Bizde bu vesileyle bugün onlarla beraberiz. İnşallah bereketli, hayırlı bir hasat dönemi olur’’ dedi.

“Çiftçilere ufuk açacaktır’’ Belediye Başkanı Fatih Çelik, “Daha verimli ürün elde etmedeki kalite önemli. Burada da toprak analizleri yapılmış. Toprak analizlerinin yapılması çiftçilere ufuk açacaktır. Yıllardır topraklar bilinçsiz bir şekilde işlenmektedir. Burada toprak analizleriyle birlikte buranın tohum neticesinde ürün verimliliği artar ise çiftçilerimizde bundan sonra bir ürünü ektikleri zaman bilinçli bir şekilde toprakla buluşturur. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar’’ şeklinde konuştu.

“Buğdayımızı korumuş olacağız, muhafaza edeceğiz’’ İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise, “Bizim asıl önemsediğimiz konulardan bir tanesi ata tohumu dediğimiz geçmişten günümüze kadar gelen tohumların üretimini artırmak, muhafaza etmek ve gelecek nesillere bırakmak bizim önceliklerimizden bir tanesi. Bu kapsamında 400 dekar alana yapılan bu projeye bizde katkı sunmak amacıyla geldik. Biz aynı zamanda hem gen kaynağımız olan Zeron buğdayı ve Habeş yazlığı buğdayımızı hem korumuş olacağız muhafaza edeceğiz ve bizden sonraki gelecek nesillere de aynı şekilde bırakmak amacımız bu’’ dedi.

(DK-OE-

