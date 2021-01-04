80 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

- Korona virüsle mücadele kapsamında yılbaşı akşamından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 80 saatlik kısıtlamanın sona ermesiyle E-5 karayolu Altunizade mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Korona virüsle mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması 80 saat sürdü. Kısıtlamanın sonlanmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Sabah saatlerinde E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de trafik yoğunluğu nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 51'lere ulaştığı gözlendi. (CGK-
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