Yeni Adana Stadyumu'nun ismi açılışta açıklanacak

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Adana Stadyumu’nun isminin açılış saatinde açıklanacağını söyledi.



Adana’da yapımı tamamlanan Yeni Adana Stadyumu, 17.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans katılacağı törenle açılacak. Açılış öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kent protokolüyle birlikte stadyumu gezdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Adana’nın yeni stadı üzerinde çalıştığımız ve yoğun mesai harcadığımız bir konuydu. Bugün bunu da neticelendirmiş olduk. Adanamız ve Adana’nın güzide kulüplerimiz için hayırlı olsun. Biliyorsunuz Peyami Safa’nın bir sözü var. 'Spora vereceğimiz mana, gençliğe vereceğimiz mananın ön sözüdür' diyor. Spor hem fiziksel hem ruhsal hem de sosyal anlamda çok önemli bir olgu. Bu algıyı her daim güçlü tutmak ve bu alanda çalışmak ülkemizin her alanda olduğu gibi 19 yıldan beri gelişim ve kalkınma mücadelesindeki en önemli alanlardan bir tanesi oldu. Sporun iyileştiren yönünü her zaman önde tuttuk. Gerek gençlerimizin gerekse halkımızın spora erişimini çok önemsedik. 81 ilimizde her ilçe ve mahallemizde önemli bir spor devrimini gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu anlamda en önemli gördüğü konulardan bir tanesi gençlerimiz, onların erişimi ve fırsat eşitliği. Bu noktada başta gençlerimiz olmak üzere ülkemizin her yerinde en kaliteli, en yeni tesislere sahibiz" diye konuştu.

"Türkiye’nin tesisleri öncü oldu" Yeni Adana Stadyumu’na gençlik merkezi yapacaklarını da söyleyen Kasapoğlu, Türkiye’de ki spor tesislerinin dünyada önemli bir noktada olduğunu da belirterek, “Bu tesise birde gençlik merkezini de yapacağız. Burası 7 gün 24 saat hizmet etme misyonunu ifa etmiş olacak. Türkiye’mizin tesisleri statları, salonları ve diğer branşlarıyla dünyanın, Avrupa’nın öncü tesisleri oldu. Türkiye çok ama çok önemli bir noktada. Özellikle spor altyapımız sadece ülkemiz için değil dünyanın imrendiği ve tercih ettiği bir spor turizmi markası haline geldi” dedi.

"Stadın, rekabet dolu maçlara sahne olmasını temenni ediyorum" Stadyumunun özelliklerinde de bahseden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu stadyumu da önümüzdeki süreçte dünyadan gelen takımlara ülkemizin tüm takımlarına olduğu gibi en güzel, en içten şekilde ev sahipliği yapacak. 138 bin metrekare alana inşa edildi stadyumumuz. Bunun 60 bin metrekaresi kapalı alana sahip ve buranın yaşayan bir stat olmasını önemsiyoruz. Seyirciyle, taraftarıyla güzel maç. Taraftarın her ne kadar rakipte olsa kol kola maça gelip, centilmence o dişe diş mücadeleyi izleyip ve yine kol kola sahadan ayrılması en güzel olay. Ben bu güzide stadın, güzide takımlarla birlikte rekabet dolu maçlara sahne olmasını temenni ediyorum. bununla birlikte de dostluğun, kardeşliğin en güzel şekilde temsil edildiği müsabakaları bizlere yaşatmasını temenni ediyorum." Öte yandan Kasapoğlu, stadyumun isminin akşam açıklanacağını söyledi.



Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu ve kent protokolü sahada futbol oynadı. Yeni Adana Stadyumu’nun özellikleri 102 dönüm arazinin 43 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.



