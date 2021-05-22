Tenisçiler Cudi Dağı eteklerinde final için ter döküyor

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- ŞIRNAK



- Şırnak'ta, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası 138 sporcunun katılımıyla üçüncü gün maçlarıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nda, Türkiye'nin birçok ilinden 101'i erkek, 37'si kadın toplam 138 sporcu yer aldı. Cudi Dağı eteğinde bulunan Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2'si kapalı 4 tenis kortunda karşılaşan sporcular, finale kalmak için ter döküyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve milli tenisçi Marsel İlhan sporcularla bir araya geldi. Vali Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak’ta bir ilk olan Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda müsabakaların devam ettiğini, turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Sporcuların çoğunun ailesiyle geldiğini aktaran Vali Pehlivan, geçen yıl karar verilen ve bu yıl hizmete açılan tenis kortlarıyla geleceğin sporcularının yetişeceğini ifade etti.

Vali Pehlivan, "Tesisler arttıkça sporcuların sayısı da artıyor. Son 2 yıl içerisinde lisanslı sporcu sayımızda çok ciddi bir artış söz konusu oldu. 25 bin olan rakam 32 bin seviyelerine ulaştı. Geçen yıl projesi yapılan ve bu yıl projenin hayata geçirilmesiyle ulusal anlamda tenis turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Sporcularımız huzur ve güven içerisinde müsabakalarını gerçekleştiriyorlar. Bu da ilimizde yakalamış olduğumuz güvenlik ve huzur ortamının bir yansımasıdır. Vatandaşlarımız ve sporcularımızın bu ortama sahip çıkmasıyla inşallah ileride daha çok güzel turnuvalara ev sahipliği yapacağız. Geleceğe umutla bakıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen başta Gençlik Spor Bakanlığımız ve Tenis Federasyonumuza, bütün kamu kuruşlarına teşekkür ediyorum. Kente gelen tüm sporculara teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

"Sporcularımızın huzur, neşe ve barış içinde olduklarını görüyoruz" Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da, "Geçen sene Şırnak’a geldiğimizde bir hayalimiz vardı. Valimiz ve belediye başkanımızla görüşmemizde bir ulusal turnuva düzenleyeceğimizi, o günkü hayalimizi, Cudi Cup yapma isteğimizi konuşmuştuk. Geldiğimde burada yapılmış alanları görünce, gençlerimizin heyecanını, kortlarımızın uluslararası standartlarda oluşunu apayrı bir mutluluk verdi. Her mahallede, ilçede, sokakta ve ilde ülkemizin yetenekli gençleri var. Bu imkanları onlara vermek için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda illerimizde, ilçelerimizde bu faaliyetlerimizi Gençlik ve Spor Müdürlüklerimizle yapıyoruz. Sporcularımızın huzur, neşe ve barış içerisinde olduklarını görüyoruz. Neyi başardık. Başaracağız dediğimiz noktada bunu başardık. Birlikte başaracağımız söylemini gerçekleştirdik. Buradan yetişecek sporcularımız gelecekte önce ülkelerini Türkiye şampiyonu olarak temsil edecekler. Şırnak’tan yetişecek çocuklarımız Türkiye şampiyonu olacaklar. Milli takımlara girecekler. Milli takımlarda ülkelerini yurt dışında temsil edecek, gerek uluslararası turnuva oynayarak puanlar toplayacaklar gerekse de dünyanın herhangi bir ülkesinde boy göstererek ülkemizi temsil ederek bizi iyi tanıtacaklar. O gün hayal ettiğiniz bugün bu tohumlarla birlikte meyvelerini vermeye başladı ve devam edecekler. Bundan sonra bu kortlarda iyi sporcuların yetiştiğini göreceğiz” diye konuştu.

"Şırnak'ta olmaktan dolayı çok mutluyum" Milli tenisçi Marsel İlhan da kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa Şırnak’a geldim ve çok güzel bir görüntü ile karşılaştım. Tenise gerçekten burada ilgi büyük. İlk defa Cudi Cup düzenleniyor. İnşallah bir sonraki durak profesyonel turnuvası olacak. Burada yarışmak çok güzel olur. Bütün sporculara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise turnuvalara her zaman destek olacaklarını dile getirerek, "Bu organizasyonlar, yöre gençliğinin geçmiş yıllarda terörden çektiği sıkıntıları sporla bertaraf edecektir. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası organizasyonu yarın tamamlanacak.

