Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Hasan Kartal: “Başkan ve yöneticilerin dönemlerindeki borçlardan sorumlu olması lazım'

Hasan Kartal: “Başkan ve yöneticilerin dönemlerindeki borçlardan sorumlu olması lazım'

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamaları

- Hasan Kartal: “Başkan ve yöneticilerin dönemlerindeki borçlardan sorumlu olması lazım" RİZE

Zelil Nüfus Kağıdı Eleme Maçları Allah Kulüp Başkanı 


- Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçlarında Eskişehirspor karşısında aldıkları 3-0’ık galibiyetin ardından konuştu.
Kartal karşılaşmanın ardından Eskişehirspor’un ekonomik sorunlarını hatırlatarak, “Bu işin çözümü; yöneticiler ve başkanın dönemlerindeki borçlardan sorumlu olması lazım” dedi.
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal kulüplerin borçlarının yönetici ve başkanlarına kalması gerektiğini dile getirerek “Eskişehirspor yılların güzide bir kulübü. Taraftarıyla da güçlü bir kulüp ama ne hale düştüğünü görüyorsunuz. Bu hale gelmesindeki tek sebebin de ekonomik olduğunu da biliyoruz. Bu işin çözümü; yöneticiler ve başkanın dönemindeki borçlardan sorumlu olması lazım. Her yönetici ve kulüp başkanının sorumlu olması lazım. Bu şekilde bir kanun meclisten geçerse o zaman Eskişehir gibi güzide kulüplerimizi bu şekilde görmeyiz. İnşallah onlar da bir şekilde görmeyiz” ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Rizespor’un üstün bir futbol oynamasına rağmen ikinci yarısında sahada olmadığını fark ettiğini dile getiren Kartal, “İlk yarıda bizim çocuklar iyiydi, ikici yarıda bizim çocuklar yoktu. Hatta bizim hoca da kulübeye girdi. Üşüdüler mi ne oldu acaba. İkinci yarıda da konuk takım gayet iyi oynadı. İkinci yarıda onlar daha iyiydi. Bizim çocuklar iyi oynamadılar” şeklinde konuştu.
"Trabzonspor karşısında galibiyet almak istiyoruz" Sezona kötü başlayan Trabzonspor karşısında galibiyet almak istediklerini dile getiren Kartal Trabzonspor’unda son puan kaybı olmasını temenni ettiğini sözlerine ekleyerek, “Trabzonspor komşu ilimiz, komşu takımımız. Ben güzel bir futbol alacağını düşünüyorum. İyi bir hava, güzel bir ortam olur, inşallah güzel bir maç izleriz. İnşallah sakatlıklar olmaz, iyi bir kadro ile çıkarsak inşallah biz galip geliriz. Baştan da konuşmamak lazım çünkü erken öten horozun kafasını kesiyorlar. Dilerim Trabzonspor bize de yenilir ama ondan sonra kimseye yenilmesin” dedi.
Rizelileri Rizespor’u desteklemeye çağıran kulüp başkanı Kartal, “Abdullah Hocamız iyi bir hoca ve Trabzonlular da gerçekten takımlarına sahip çıkıyorlar. Rize’deki sahip çıkma ile Trabzon’daki sahip çıkma bir değil. Ben çok uğraşıyorum hiç değilse Nüfus kağıdında Rize yazanlar Rizesporlu olsun. Bunu her seferinde söylüyorum ama hala nüfus kağıdında Rize yazan birçok kişi bir başka takımın peşinde” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement