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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ardahanlı: “Hedefimiz ligden düşmemek”

Ardahanlı: “Hedefimiz ligden düşmemek”

Sivas Belediyespor Doğan Ardahanlı röportajı

Mahalle Maçı Devre Arası Hentbol Hanlı Pazar Günü 

-Antrenmandan genel ve detay görüntüler

- - Sivas Belediyespor hentbol takımı antrenörü Doğan Ardahanlı:- “Yenimahalle maçına çift idmanla hazırlandık”- “1-2 transfer yapacağız” SİVAS

- Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı antrenörü Doğan Ardahanlı, ligin onuncu haftasında oynayacakları Yenimahalle Belediye Spor Kulübü maçına galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Ardahanlı, ligdeki hedeflerinin de düşmemek olduğunu ifade etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig takımlarından Sivas Belediyespor, ligin onuncu haftasında sahasında oynayacağı Yenimahalle Belediye Spor Kulübü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Taha Akgül Spor Salonunda antrenör Doğan Ardahanlı ve yardımcısı Songül Torun nezaretinde çalışan yeşil-beyazlı ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra açma-germe yapan sporcular, pas ve şut çalışması yaptı. İdman yapılan maçla sona erdi. “Rakibimiz Yenimahalle köklü bir kulüp” Antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamada bulunan Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı, Yenimahalle’nin iyi bir takım olduğunu söyleyerek, “Yenimahalle iyi bir takım, temelini biliyoruz. Köklü bir kulüp. Ama biz de iyiyiz. Onlar Avrupa’da da oynuyor biliyorsunuz. Bizim 4 sakatımız vardı. Bunlardan 3’ü banko oynayan adamlarımızdı. Bayağı zorlandık. Çok genç bir takım olduğu için herkesi her zaman oynatamıyorsunuz. Onla bağlantılı olarak biraz sallandık ama Yenimahalle’den sonra zaten 2 maçımız var. 2 maçı oynadıktan sonra da devre oluyor. O zaman biraz daha toparlanırız diye düşünüyorum. Genç bir takım ama genç takım olmanın verdiği avantajları kullanırsanız o takım size geri dönüş yapar. İyi takımız çabuk oynuyoruz ama bir an da birkaç pas hatası yaptığı zaman gevşeme veya futbolcularımız, ‘Bu maçı daha alamayız’ gibi düşünerek sıkıntı yaşıyor. Yoksa takımımız fena değil. İyi olacak inşallah” dedi.
“Takımımız maça hazır” Hedeflerinin ligden düşmemek olduğunu vurgulayan Ardahanlı, “Hedef belli. Düşmemektir amaç ama 4 tane takım da aynı bizim gibi. Hiç puanı olmayan, 1’er, 2’şer galibiyetle oynayan takımlar da var. Onlarla da işin garip tarafı ikinci devrede Sivas’ta oynayacağız. Takımımız iyi olursa bu bir avantaj elbette. 10-15 gündür boştaydık. Şu anda sakatların hazır hale gelmesi iyi oldu. Takımımız hazır. Çift idman da yaptık gerçekten iyi çalıştık. İnşallah pazar günü iyi olacak” ifadesini kullandı. “1-2 transfer yapacağız” Ardahanlı, son olarak devre arası takıma 1-2 oyuncu takviye edeceklerini de belirterek, “Her takım kendine göre eksiklerini biliyor. Ara transfer ocak ayında başlıyor. Biz 1-2 transfer düşünüyoruz. Yalnız aldığımız zaman bize gerçekten katkı verecek, gerçekten takımıza uyum sağlayacak adamların gelmesi lazım. Görüştüklerimiz var, inşallah olur. Onlar da olduğu zaman daha güçlü bir Sivas Belediyespor ortaya çıkacak. Başkanımız, yönetim kurulumuz bu konuda istekli. Zaten hedefimiz belli. Genç bir takımız. İşin garip tarafı Yenimahalle kadar gol atmışız ama alttaki kadar da gol yemişiz. Bu da biraz gençliğin vermiş olduğu handikap diyebilirim” diye konuştu.

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