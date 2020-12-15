YILIN OLAYLARI 2020 - EKİM (7)

İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 116 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (1) - Binanın yıkılma anı ve koşturan insanlardan görüntüler - Deprem anı güvenlik kamerası görüntüleri - Deprem anında bir annenin çocuğunu koruma çabası - Deprem anında iş yerlerinin yıkılması, marketlerdeki erzakların yere düşmesi güvenlik kamerası - Depremde panik olup sokaklarda koşan vatandaşların görüntüleri - Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamaları - Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamaları - AFAD ekipleri tararından enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındaki Buse ile telefonda konuşması - AFAD ekipleri tarafından enkaz altında kalan vatandaşların kurtarma çalışmaları - Enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz'ın kurtarılması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin depremde yaralanan vatandaşlar ve Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etmesi - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un deprem bölgesinde incelemelerde bulunması ve yetkililerden bilgi alması - Hülya Özmet ve Nurcan Tosun enkazdan 17 saat sonra yaralı kurtarılması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem (30 Ekim)İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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