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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helvacı: “İstanbul Sözleşmesi, koronadan daha tehlikelidir”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helvacı: “İstanbul Sözleşmesi, koronadan daha tehlikelidir”

Basın toplantısından görüntüler

Eşcinsel Toplantı Nadan Hanlı 

-Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı’nın açıklaması
-detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı, İstanbul Sözleşmesinin korona virüsten daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı, parti çalışmaları kapsamında geldiği Kilis’te, İl Başkanı Mehmet Reyhanlı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Basın toplantısı düzenleyen Helvacı, İstanbul'un Sözleşmesine ilişkin konuştu.
Sözleşmenin içerisine gizlice yerleştirilmiş eşcinselliğin aileyi hedef aldığını, aileyi yok etmeyi hedeflediğini anlatan Helvacı, “Genel Başkanımız her platformda bunun Batı tarafından bize çikolata sarılmış, zehir olduğunu ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından bir gece kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldı. Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki, İstanbul Sözleşmesi koronadan daha tehlikelidir. Net bir ifade kullanıyorum; İstanbul Sözleşmesi, koronadan daha tehlikelidir, daha ölümcüldür. Korona kişiye geldiği zaman onu tedavi edebilirsiniz veya vefat eder, 'Allah rahmet eylesin' dersiniz. İstanbul Sözleşmesi bir nesli, bir milleti yok etmek için yapılmış bir sözleşmedir. Bir nesil yok olduğu zaman en az 50 yıl kaybolmuş demektir" dedi.

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