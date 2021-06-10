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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Üsküdar'da riskli yapı alanı olarak kabul edilen bölgede, kentsel dönüşüm projesi başlatıldı

Üsküdar'da riskli yapı alanı olarak kabul edilen bölgede, kentsel dönüşüm projesi başlatıldı

-belediye başkanın alana gelişi

Belediye Başkanı Kentsel Dönüşüm Projesi Yıkım Çalışmaları 

--protokolden konuşma
--yıkım çalışması
--başkan röp
--genel
--detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar'da Bakanlar Kurulu tarafından riskli yapı alanı olarak kabul edilen bölgede, kentsel dönüşüm projesinde yıkım faaliyetleri başlatıldı. Yüzde 100 mutabakatla başlatılan proje, kentsel dönüşüm projeleri arasında bir ilki teşkil etti. Üsküdar Burhaniye Mahallesinde Bakanlar Kurulu tarafından riskli yapı alanı olarak kabul edilen bölgede yüzde 100 mutabakat sağlanarak oy birliği ile kentsel dönüşüme evet denildi. Kentsel dönüşümün başlatılması için yıkım çalışmaları başlatıldı. Yıkım çalışmasının ilk etabı olarak düzenlenen programa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda protokol üyeleri katıldı.
Yıkım çalışması esnasında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Burhaniye Mahallemizde toplamda 18 bin metrekare bir parselde hissedarlar yüzde 100 mutabakat sağladılar. Oy birliği ile kentsel dönüşüme evet dediler. Toplamda 148 bağımsız ev var burada. Tamamı yıkılarak yeni projede 226 dairelik bir muhteşem kentsel dönüşüm projesidir. Buradaki hissedarların tamamını tebrik ediyorum. Oy birliğini yakalamak bir başarıdır” diye konuştu.
(MB-
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