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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Tezgah arkasındaki kişi esnaf değil, CHP üyesi çıktı

Tezgah arkasındaki kişi esnaf değil, CHP üyesi çıktı

Meral Akşener'in iş yerini ziyareti

Güvenlik Kamerası Kuyumcu Dükkanı Kalaba Alabalık İtiraf 

-Kuyumcu dükkanı sahibi ile sohbeti
-Tezgahın arkasındaki gencin konuşması
-Kuyumcu ile röportaj
-İş yerinde Akşener'i bekleyen genç
-Tezgahın arkasına geçmesi
-Meral Akşener'in ziyareti

( HATAY )- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'da ziyaret ettiği kuyumcuda tezgahın arkasındaki kişinin esnaf olmadığı ortaya çıktı- Kuyumcu "Bu arkadaşlar bizden değil" deyince, şahıs CHP Gençlik Kollarından olduğunu itiraf etti- İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde gencin Akşener'in ziyareti öncesi kuyumcu dükkanına geldiği, ziyaret sırasında tezgahın arkasına geçtiği görülüyor- Kuyumcu dükkanının sahibi Vedat Uçak, genci daha önce hiç görmediğini belirterek, "Biz o arkadaşı koruma mı polis mi önce anlayamadık. Daha sonra Meral Hanım geldi onunla konuştuktan sonra arada söz aldı" dedi HATAY

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'da ziyaret ettiği kuyumcuda tezgahın arkasında bulunan ve söz alan kişinin esnaf olmadığı ortaya çıktı. Kuyumcu "Bu arkadaşlar bizden değil" deyince, şahıs CHP Gençlik Kollarından olduğunu itiraf etti.Meral Akşener, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Kanatlı Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanına giren Akşener'e esnaf Vedat Uçak, "İşler iyi çok şükür. Önemli olan evimizin çoluk çocuğumuzun rızkının çıkması ondan da son derece memnunuz" açıklamasında bulununca, tezgahın arkasında kuyumcunun hemen yanında bulunan Reşat Kayman adındaki CHP'li genç devreye girdi. Bunun üzerine Uçak, genci daha önce hiç görmediğini belirterek, "Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller" dedi.
Bunun üzerine Kayman da CHP Gençlik Kollarından olduğunu itiraf etti.O anları anlatan kuyumcu Vedat Uçak, "Dün kalabalık bir grup iş yerimize girdi o esnada tanımadığımız ismini de bilmediğimiz bir şahıs tezgahın arkasına geçerek bizdenmiş gibi durdu. Biz o arkadaşı koruma mı polis mi önce anlayamadık. Daha sonra Meral Hanım geldi onunla konuştuktan sonra arada söz aldı olay böyle gerçekleşti. Bizim haberimiz olmadı" dedi.
Bu arada, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde Reşat Kayman adlı gencin Meral Akşener'in ziyareti öncesi kuyumcu dükkanına geldiği, ziyaret sırasında tezgahın arkasına geçtiği görülüyor.
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