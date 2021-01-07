Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Ailelerin Yürümesi

Terör Mağduru Şehit Aileleri Terör Örgütü Teröristler Şehit Ailesi 

-slogan Atması
-HDP önünde Toplanması
-Basın Açıklaması
-genel Ve Detay Görüntü

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.
Terör örgütü PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit aileleri ve gaziler, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesinde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ve 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve bir daha ondan haber alamadığını söyledi.

Üstek, "Oğlumu HDP götürdü, ne hakları vardı. Allah bizim hakkımızı yerde bırakmasın. Yeter artık, çocuklarımızı getirsinler. Ben çocuklarımın davasındayım" dedi.
Hamdiye Aslan, oğlu Doğan Aslan'ın 14 yaşında dağa kaçırıldığını kaydederek, "Biz çocuklarımızı için buradayız. HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. HDP işbirlikçileri çocuklarımı örgütün eline verdiler. Kendi çocuklarını Almanya’ya gönderiyorlar. Bizimkisini dağa gönderiyorlar. Silah altına alıyorlar. Bu 14 yaşında kaçırdıkları çocuklarının günahları veballeri onların boynunadır. Çocuklarımızı bize göndersinler, kendi çocuklarını Avrupa’da bizim çocukları dağa gönderiyorlar. Bizim çocukları kendilerine sattılar. Bedenimde güç oldukça ben çocuğum onlardan istemeye devam edeceğim" diye konuştu.
Şehit yakını Nadire Güngör ise 18 haftadır HDP il binası önüne geldiklerini ifade ederek, "Çocukları dağa zorla kaçırılan çocukların alilerine destek için buraya her hafta geliyoruz. Ben de şehit ailesiyim. Çocukları HDP’den alana kadar her hafta buradayız" şeklinde konuştu.
Grup, eylemin ardından sessizce dağıldı. (MY-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı