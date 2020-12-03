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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi

ŞANLIURFA - Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi

- Siverek Belediyesi binası - Belediye önünde alınan güvenlik önlemleri - Başkanlığa seçilen Ayşe Çakmak - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'ın konuşması - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar'ın konuşmasıSiverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi - Şehmus Aydın'ın sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesi nedeniyle yapılan seçimi AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak kazandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek İlçesi Belediye Başkanı Şehmus Aydın'ın sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesi nedeniyle yapılan seçim sonucunda AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak yeni başkan oldu.Siverek Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek amacıyla geniş güvenlik önlemleri altında toplandı.Basına kapalı gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak, CHP'li üye Ramazan Gülel ve HDP'li üye Mahmut Bektaş başkanlık için yarıştı.Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda, AK Parti'li üye Ayşe Çakmak 24 oy alırken, HDP'li üye Mahmut Bektaş 7, CHP'li aday Ramazan Gülel 5 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.İkinci turda Ayşe Çakmak 25, Mahmut Bektaş 7, CHP'li Ramazan Gülel ise 5 oy aldı.Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda Çakmak 24, Bektaş 8, Gülel 5 oy aldı. Böylelikle Siverek'in yeni belediye başkanı Ayşe Çakmak oldu. - AçıklamalarSeçimlerin sonuçlanmasının ardından basın açıklaması yapan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, sonuçların Siverek için hayırlı olmasını dileyerek, başkan seçilen Ayşe Çakmak'ı tebrik etti.Seçim sürecinde gösterdikleri duyarlılıktan dolayı belediye meclis üyelerine teşekkür eden Yanılmaz, "AK Parti her zaman birliğin, beraberliğin, sevginin ve muhabbetin adresi olmuştur. Siverek ilçesindeki bu seçimlerde belediye meclis üyelerimizin gösterdiği birlik ve beraberlik AK Parti'nin birliğinin ve beraberliğinin bir göstergesi olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siverek ilçemizdeki bu değişimi çok yakından takip etmiş, yine dün Ankara'da belediye başkan adayımızla birlikte görüşmeyi kabul etmiş ve uzun bir görüşme yaparak bundan sonra Siverek'te ve Şanlıurfa 'da yapılması gereken yatırımları ve çalışmaları da orada birlikte irdelemiş olduk. İnanıyorum ki Ayşe Çakmak Hanım'ın Siverek'te yapacağı çalışmalar, belediyede yapacağı çalışmalar, aynı zamanda Siverek'e büyük yatırımların gelmesine vesile olacaktır." diye konuştu.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise seçimlerin AK Parti ruhuna ve dayanışmasına yakışır bir şekilde gerçekleştiğini aktararak, Ayşe Çakmak'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.Siverek Belediyesinin daha katılımcı, çoğulcu bir yönetim anlayışıyla yönetileceğini aktaran Gülpınar, "Benim arzu ettiğim tablo buydu, bugünden sonra adeta sıfırdan kazanmış gibi Siverek'te AK Parti belediyeciliğini inşallah hep birlikte tesis edeceğiz."dedi.
Gülpınar, seçimleri kazanan Çakmak'ın koltuğa bir müjde ile oturacağını aktararak, ilçe arıtma tesisinin ihalesinin 22 Aralık'ta yapılacağını ifade etti.

Başkan Adayı Arıtma Tesisi Belediye Başkanı Belediye Meclis Üyesi Basın Açıklaması 

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