Kılıçdaroğlu o söylemi kabul etmedi



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse şunu söyleyemez, 'Cumhuriyet Halk Partisi sadece eleştirir, hiçbir soruna çözüm üretmez'. Hayır, şiddetle reddediyorum. Hep beraber reddediyoruz. Kimin sorunu varsa o sorunla ilgileniyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısının açılışında açıklamalar yaptı. Kimin sorunu varsa onunla ilgilendiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse şunu söyleyemez, 'Cumhuriyet Halk Partisi sadece eleştirir, hiçbir soruna çözüm üretmez' hayır, şiddetle reddediyorum. Hep beraber reddediyoruz. Kimin sorunu varsa o sorunla ilgileniyoruz. Beylerin görmediği sorunlarla ilgileniyoruz. Beylerin bilmediği sorunlarla ilgileniyoruz. Apartman görevlilerinin sorunlarını dile getiren kim, biziz. Taşeron işçilerin sorunlarını dile getiren kim, biziz. Evlere temizliğe giden kadınların sorunlarını dile getiren kim, biziz. Milyonlarca üniversite öğrencisinin sorunu var, o sorunları dile getiren kim, biziz. Üniversiteyi bitirmiş ama işsiz milyonlar var, onların sorunlarını dile getiren kim, biziz. Esnafın sorununu, kahvecinin sorununu, simitçinin sorununu dile getiren kim, biziz" ifadelerini kullandı.İktidarın kendilerine teşekkür etmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, " 'Benim göremediğim sorunu sen görüyorsun' demesi lazım. 'Çözümü de ürettin, teşekkür ediyorum' demesi lazım” dedi.

“Biz yapay gündemlerle Türkiye’nin zaman kaybetmesini doğru bulmuyoruz” Türkiye’de iki farklı gündem olduğunu kaydeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bir yapay gündem, suni gündem bir de gerçek gündem. Biz yapay gündemlerle Türkiye’nin zaman kaybetmesini doğru bulmuyoruz. Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum. Sen yapay gündemlerle bu sorun çözülür diyorsan oturup çözelim, tartışalım. İşsizliği yapay gündemlerle çözeceksen buyur otur konuşalım. Yoksulluğu çözeceksen buyur otur konuşalım. Yapay gündemler ayrı, gerçek gündem ayrı" ifadelerini kullandı. “Ayrıcalığa izin vermiyoruz, ayrışmaya da izin vermiyoruz” Ayrıcalığa ve ayrışmaya izin vermediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Hangi AK Parti milletvekili çıkıp da TBMM kürsüsünde esnafın şu sorunu var diye açıklama yaptı? AK Parti’ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren saygıdeğer vatandaşlarıma sesleniyorum. Gün beraber düşünme günüdür. Bir dert varsa bu derdi beraber çözme günüdür. Ayrıcalığa izin vermiyoruz. Ayrışmaya da izin vermiyoruz. Çöpten yiyecek toplayan kadın bizim vatandaşımız, bizim kardeşimiz; çocuklar bizim evladımız. O soruna siyaset kurumu kayıtsız kalırsa görevini yapmıyor demektir. Herkesin parlamentoda olan bütün milletvekillerinin parti ayrımı yapmaksızın Türkiye’nin sorunlarına kilitlenmeleri gerekir. Dolayısıyla asıl görev iktidara destek veren AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nindir. Siz bu sorunu çözmek için Meclis’e kanun getirdiniz de karşı mı çıktık? Siz bu sorunu çözmek için oturalım bir araştırma komisyonu kuralım dediniz de biz karşı mı çıktık? Tam tersine bizim getirdiklerimizi reddettiniz" şeklinde konuştu.





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