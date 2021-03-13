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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu’ndan tepki gösteren mahalleliye imar planı sözü

Kılıçdaroğlu’ndan tepki gösteren mahalleliye imar planı sözü

Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan vatandaşlardan görüntü

Belediye Başkanı Temel Atma Töreni İmar Planı Sağlık Çalışanları Kentsel Dönüşüm Projesi 

-Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyareti
-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması
-Kılıçdaroğlu'nun Eşrefpaşa Hastanesini ziyaret etmesi

( İZMİR )-Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda tepki göstermişlerdi, CHP Lideri o mahalleye ziyaret yaptı İZMİR

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karşıyaka Belediyesinin sunduğu imar planında mülkiyet haklarından dolayı mağduriyet yaşadıklarını söyleyen ve katıldığı bir programda tepki gösteren Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek, “Rantın sahibi sizsiniz, o rantı size teslim edeceğiz” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım toplantı ve ziyaretler için geldiği İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katılmıştı. Burada Cumhuriyet Mahallesi’nden gelen bazı vatandaşlar, pankartlar açarak ve sloganlar atarak, Karşıyaka Belediyesinin kentsel dönüşüm için kendilerine sunduğu imar planında mülkiyet hakkı konusunda mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek belediyeye tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu’ndan mahallelilere imar planı sözü Deniz Baykal Kültür Merkezi’ndeki programının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Mahallesi’ne geldi. Burada Kılıçdaroğlu’nu onlarca mahalleli karşıladı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı’na giren Kılıçdaroğlu, mahalle muhtarı ile birlikte bir toplantı yaptı. Toplantının ardından mahallelilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Hiç kimse merak etmesin buradaki rantın sahibi sizsiniz. O rantın sahibi siz olduğunuza göre başta büyükşehir belediye başkanım olmak üzere o rantı size teslim edeceğiz.” Daha sonra Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’ne giderek sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada Palyatif Bakım Servisi’nin de açılışını yaptı.
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