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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' açıklaması

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelinişi

Dinler Ayrımcılık Belediye Başkanı Parti Yönetimi Genel Başkan 

--Kılıçdaroğlu açıklama
--detaylar

( KOCAELİ ) - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Parti kurmak serbesttir. İsteyen parti kurabilir" - "Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkana mektup yazılmaz, genel başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur" KOCAELİ

- Muharrem İnce'nin parti kuracağı söylemlerine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Parti kurmak serbesttir. İsteyen parti kurabilir" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretinde yaptığı açıklamada, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye egemen kılmak istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyasi anlayışıdır. Nedir yeni siyaset anlayışımız? Yeni siyaset anlayışımıza göre, belediye başkanı harcadığı her paranın hesabını belde halkına vermeli. Gizli kapalı iş yapmasını sağlamak değil, hesabını vermek önemli. Kul hakkını korumak, vatandaşın ödediği her kuruşun hakkını vatandaşa vermek gerekiyor. Namuslu ve yeni bir siyaset anlayışı bu. Toplumu aydınlatan, toplumun sorunlarını çözen, yoksul ailelere pozitif ayrımcılık yapan bir siyaset anlayışı. 'Sizden, bizden' değil. 'Hepiniz bizdensiniz'. Bu anlayışla hareket eden yeni bir siyaset anlayışı istiyoruz. İzmit Belediye Başkanımız bu anlayışla hareket ediyor. Hiçbir ayrım yapmıyor” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunarak, gazetecilerin sorularını cevapladı. “Genel başkana mektup yazılmaz” CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un mektup yazarak, parti yönetimini eleştirmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister, gelir otururuz konuşuruz. Sorunları varsa dinler, çözeriz. Onları kabul etmeyiz, doğru değil” diye konuştu.
"İsteyen parti kurabilir" Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ‘Muharrem İnce'nin partiyi bırakarak, 1 Mart itibariyle yeni bir parti kuracağı söylemleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?’ sorusunu ise “Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Parti kurmak serbesttir. İsteyen parti kurabilir” diye cevapladı. (HFV-RFK-NSO-BA-Y)
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