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Karacasu Belediye Başkanı İnal’dan istifa açıklaması
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karacasu Belediye Başkanı İnal’dan istifa açıklaması

Karacasu Belediye Başkanı İnal’dan istifa açıklaması

BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

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-DETAYLAR

( AYDIN ) AYDIN

- Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 2 yıllık icraatlarını değerlendirmek için düzenlediği basın toplantısında ilginç bir çıkış yaparak istifasını açıkladı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde MHP'den aday olarak belediye başkanı seçilen Zeki İnal, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Göreve geldiği 2 yıllık süreci değerlendiren Başkan İnal, toplantı sonunda belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Karacasu'nun marka değerini artırmaya yönelik projelerine meclis üyelerinden gelen red oylarının kendisini hasta ettiğini ifade eden Başkan İnal, muhtarlardan ve Karacasulu vatandaşlardan helallik isteyerek başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yatırımlarını değerlendirdiği toplantıda bir anda Başkan İnal'ın istifa ettiğini açıklayıp toplantıdan ayrılması herkesi şaşırttı. Başkan İnal'ı ikna etmek için toplantıya katılan muhtarlar Başkanlık makamına giderek görüşme yapmaya başladı.

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