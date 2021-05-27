ISPARTA - Kılıçdaroğlu, gül hasadına katıldı

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gül hasadı yapması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışanlarla sohbet etmesi - Kadın işçilerden Halime Karaöz'ün Kılıçdaroğlu'na talebini söylemesi - Kılıçdaroğlu'nun işçilerle kahvaltı yapması - Kılıçdaroğlu'nun Gönen Belediyesi'ni ziyareti - Gönen Belediyesinden saçılan güller - Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanı ile görüşmesiISPARTA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta 'ta gül bahçesinde hasat yapan kadınlarla gül topladı.Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Isparta 'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret etti.Çalışan kadınlarla gün ağarırken bahçede gül toplayan Kılıçdaroğlu, işçilerle yer sofrasında kahvaltı yaptı. Kılıçdaroğlu, çalışanlarla ve üreticilerle bir süre sohbet etti.Bahçede çalışan kadın işçilerden Halime Karaöz, sağlık probleminin olduğunu, çocuk sahibi olmak için Kılıçdaroğlu'dan kendisini tedavi ettirmesini talep etti. Kılıçdaroğlu da kadının iletişim numarasını aldırarak konuyla ilgileneceğini söyledi.
Çalışanlarla ve partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, buradan Gönen Belediyesi'ni ziyarete bulundu, belediyenin balkonundan Kılıçdaroğlu'nun üzerine gül saçıldı.Belediye Başkanı Osman Kesmen ve diğer belediye yetkilileriyle makam odasında sohbet eden Kılıçdaroğlu, kentteki gül üretimiyle ilgili bilgi aldı.Kılıçdaroğlu, buradan Burdur'un Bucak ilçesine hareket etti.
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