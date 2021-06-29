Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da

Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da

Heyetin BM deposu ziyareti

Operasyon Tampon Bölge Hanlı 

-Heyetin Cilvegözü kapısından girişi
-Heyetin valilik ziyareti

( HATAY ) -- Sınırda incelemelerde bulunan Morton Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü HATAY

- Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Hatay'da bazı inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Suriye'ye yönelik BM sınır-ötesi yardım operasyonlarına ev sahipliği yapan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Bakan Morton, ilk olarak BM deposunda incelemelerde bulundu. Ardından beraberindeki heyet ile Cilvegözü Sınır Kapısından tampon bölgeye geçen Wendy Marton, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. (ADM-
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement