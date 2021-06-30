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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BALIKESİR - Erdek Belediye Başkanlığına Burhan Karışık seçildi

BALIKESİR - Erdek Belediye Başkanlığına Burhan Karışık seçildi

- Burhan Karışık'ın açıklaması - Ahmet Akın'ın açıklamasıErdek Belediye Başkanlığına Burhan Karışık seçildiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Erdek ilçesinde, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediye başkanlığı mazbatası iptal edilen Hüseyin Sarı'nın yerine, meclis üyesi Burhan Karışık seçildi.Erdek Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için İlçe Spor Salonu'nda toplandı. Adaylardan CHP'li Burhan Karışık 9 oy, AK Parti'li Mehmet Ali Yağcı 6 oy aldı.Karışık, seçimin ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek "İnşallah hep birlikte tüm meclis üyelerimle güzel işler yapacağız. Bu gerginliklerin artık son bulmasını istiyorum. Bana bu görevi layık görenlere teşekkür ederim. Erdek'e en iyi hizmeti vermeye çalışacağım." dedi.
Bu arada, seçimi takip etmek isteyen CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile partinin il ve ilçe yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının bulunduğu grubun salona alınmadığı iddia edildi.Ahmet Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçeri girmemiz engellendi. Amaç burada bir gerginlik yaratmaktı, başka bir şey yok ama burası Kuvayımilliyenin başşehri. Burada hem halka açık toplantı yapacaksınız hem de milletin vekilini içeri sokmayacaksınız." diye konuştu.
- Yargılama süreciHüseyin Sarı, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesine fesat karıştırma" suçu kapsamında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince 1 yıl 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti. Bu karar, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onanmıştı.İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Sarı'nın yerine belediye başkanlığını, bir yıldır meclis üyesi Hasan Yapakçı vekaleten yürütüyordu.

Seçimin Ardından Belediye Başkanı Belediye Başkanlığı Hapis Cezası Akaryakıt İstasyonu 

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