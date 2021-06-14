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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Akşener'in ziyareti sırasında ilçe belediye başkanı ve milletvekilleri makam odasına girmek için korumalarla mücadele verdi

Akşener'in ziyareti sırasında ilçe belediye başkanı ve milletvekilleri makam odasına girmek için korumalarla mücadele verdi

Akşener'in gelişi

Makam Odası Belediye Başkanı Basın Toplantısı Toplantı Basın Mensupları 

-Soner Çetin ve milletvekillerinin içeri girme mücadelesi
-Akşener konuşması
-Partililerle görüşme
-Esnaf ziyareti

( ADANA )- Meral Akşener Adana’da ADANA

- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ve esnafı ziyaret etti. Zeydan Karalar ziyareti sırasında ise ilçe belediye başkanı ve milletvekillerinin makama girmek için korumalarla verdiği uzun mücadele saniye saniye kameralara yansıdı. Akşener, bir dizi ziyaret için öğle saatlerinde karayolu ile Adana’ya geldi. Önce Ceyhan Belediyesi’ni ve ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret etti. Akşener, Karalar ve beraberindeki heyet belediyede makam odasına çıkarken, bu sırada Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP ile İyi Parti Milletvekilleri ve bazı basın mensupları içeri alınmadı. Başkan Çetin ve milletvekilleri korumalar ile yaklaşık 5 dakika içeri girmek için mücadele verirken bu anlar İhlas Haber Ajansı tarafından kameralara saniye saniye yansıdı. Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan memnun olduklarını söyledi.

Ardından kendisini bekleyen partililerle selamlaşan Akşener, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde de esnaf ziyareti yaparak kentten ayrıldı. (UMT-ÖK-Y)
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