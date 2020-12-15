YILIN OLAYLARI 2020 - EKİM (5)

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞTE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI - Antalya'da Dr. Cahit Ünver İlkokulundan görüntü - Öğrencilerin okula gelişi - Öğrencilerin okula girişi - Öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturması - Gaziantep'te öğrencilerin okula gelişi - Öğrenci Velisi ile röportaj - Sivas'ta öğrencilerin okula gelişi - Edirne'de öğrencilerin okula girişi - Öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturması - İzmir'de öğrencilerin okula gelişi - Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması - Öğrenciler ile röportaj - Öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde ders yapması - Ankara 'da öğrencilerin okula girişi - Kastamonu'da öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde ders yapması - Öğrencilerin sınıfta deney yapması - Öğretmen ile röportajKİLİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ABDİ BULUT HAYATINI KAYBETTİ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret etmesi (Arşiv) - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un arşiv görüntüleri - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un açıklamaları (Arşiv) - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un çalışmalarından görüntüler (Arşiv) - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un programa katılıp konuşması (Arşiv) - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vatandaşlar ile sohbet etmesi (Arşiv) - Cenaze aracının Kilis Belediyesi binasına gelişi - Törene katılan belediye çalışanları ve vatandaşlar - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için belediye önünde dua edilmesi - Cenazenin araca taşınması - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un cenazesi başındaki yakınları - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelmesi - Helallik alınması - Cenaze namazının kılınması - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un cenazesinin omuzlarda taşınmasıİSTANBUL HAVALİMANI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU - İstanbul Havalimanı’nda zanlıların güvenlik kamerası görüntüleri - İstanbul Havalimanı’nda narkotik köpekleri ile bavullarda arama yapılması - İstanbul Havalimanı’nda polislerin bavullarda uyuşturucuyu bulması - Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntüler - Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı (12 Ekim)Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti (12 Ekim)Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut vefat etti. - İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu (15 Ekim)İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
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